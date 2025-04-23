В Еврокомиссии подтвердили работу над новым пакетом санкций

Tекст: Ольга Иванова

О намерении продолжить работу над новым пакетом ограничений против России заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Евросоюз уже принял шестнадцать пакетов санкций и в настоящее время ведется обсуждение семнадцатого.

Мерсье также сообщил, что доходы от замороженных российских активов используются для поддержки Украины. В ответ на вопрос о возможности снятия части санкций в рамках переговоров по Украине представитель Еврокомиссии подтвердил, что работа над новыми ограничительными мерами продолжается.

Ранее сообщалось, что европейские страны разрабатывают инициативу по введению санкций против России без необходимости получения согласия Венгрии, что может изменить внутрисоюзные процедуры принятия таких мер.