Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Водитель сбил четверых человек на переходе в Тамбовской области
Автомобиль в городе Мичуринске в Тамбовской области наехал на четырех человек, включая несовершеннолетнюю девушку, все пострадавшие госпитализированы, сообщили в региональном ГИБДД.
Инцидент произошел утром на улице Интернациональной возле дома 110, передает ТАСС со ссылкой на службу ведомства.
Водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий свет.
В результате происшествия травмы получили мужчина 1963 года рождения, женщины 1946 и 1963 годов рождения, а также девушка 2008 года рождения. Все пострадавшие были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».
Ранее в апреле подросток погиб после столкновения двух автомобилей в Башкирии.