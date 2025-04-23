ФСБ: Выдворенный из России Руснак поддерживал контакты с главой ГУР Украины Будановым

Tекст: Мария Иванова

Экс-сотрудник молдавской Службы информации и безопасности (СИБ) Дмитрий Руснак, выдворенный из России за попытки сбора сведений закрытого характера, с 2020 года поддерживал связь с главой военной разведки Украины Кириллом Будановым, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Руснак, прошедший специальную подготовку по разведывательной деятельности за рубежом, ранее работал под дипломатическим прикрытием. ФСБ уточняет, что он также контактировал с экс-директором СИБ Артуром Решетниковым и начальником разведподразделения Сергеем Долгиеру.

«В 2020 году на Руснака вышел начальник главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов, искавший возможность установления контакта с Майей Санду, которая на тот период являлась кандидатом на пост президента Республики Молдова», – сообщили в ФСБ. Позднее эти контакты, по информации спецслужб, поддерживал от имени Санду председатель парламента Молдавии Игорь Гросу, который впоследствии также сотрудничал с украинской разведкой.

В ФСБ заявили, что Буданов способствовал коммерческим проектам Руснака на Украине, включая продвижение интересов американских компаний по выращиванию семян. За выполнение заданий ГУР МОУ Руснак был награжден украинской государственной наградой.

Летом 2021 года Руснак участвовал во встрече Буданова с тогдашним главой СИБ Есауленко, на которой обсуждались планы подрыва складов с боеприпасами в Приднестровье, охраняемых российскими миротворцами, отмечается в материалах ФСБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские спецслужбы пресекли деятельность Дмитрия Руснака, который прибыл в страну с разведывательной миссией по заданию молдавских спецслужб.

Ранее в Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб.