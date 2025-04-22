Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Handelsblatt: Бундесвер негласно просит помощи у логистических компаний
Бундесвер начал переговоры с Lufthansa и DB о помощи в перевозках на восток Европы
Немецкая армия (бундесвер) негласно ведет переговоры с коммерческими перевозчиками и логистическими компаниями на случай переброски солдат и техники к восточной границе альянса, пишет Handelsblatt.
Бундесвер начал закрытые переговоры с крупными гражданскими компаниями, такими как Lufthansa, Deutsche Bahn и Rheinmetall, с просьбой о логистической поддержке в случае атаки на одну из стран НАТО, когда потребуется срочно перебросить значительное количество войск, техники и боеприпасов на восток, пишет газета Handelsblatt.
В Стратегии национальной безопасности правительство Германии определило роль страны как логистического центра НАТО на 2023 год, поэтому в случае конфликта ФРГ придется снабжать десятки тысяч солдат союзников, направляющихся на Восточный фланг.
«Бундесвер использует поставщиков услуг почти всегда гражданского назначения для логистических перевозок военных грузов и материалов за пределы кризисных зон. В морских и воздушных перевозках для сверхпрочных и сверхтяжелых материалов даже на 100%», – подтвердили газете в оперативном командовании бундесвера.
Даже в кризисных районах бундесвер по-прежнему в значительной степени зависит от услуг коммерческого транспорта. По данным издания, ведомство ведет переговоры, сможет ли летная школа Lufthansa взять на себя базовую подготовку пилотов истребителей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале апреля бундесвер столкнулся с нехваткой резервистов и боеприпасов. Глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург сообщил о критической ситуации, которая может существенно повлиять на боеспособность.