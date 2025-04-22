Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
Счетная палата признала работу «Почты России» убыточной и неэффективной
Счетная палата выявила системные проблемы и убытки в работе «Почты России»
В деятельности АО «Почта России» выявлены системные проблемы, из-за которых за пять лет убытки росли, а обновление отделений выполнено лишь на 70,8%.
Деятельность АО «Почта России» признана неэффективной и убыточной, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет Счетной палаты. В 2022–2023 годах компания достигла лишь 70,8 процента запланированных показателей по модернизации отделений. Счетная палата указала на системные проблемы: отсутствие стратегических ориентиров, противоречие целей, некачественное управление и ненадлежащий контроль за деятельностью предприятия.
Организационная структура «Почты России» пересматривалась 25 раз за пять лет, при этом сменилось три гендиректора. Количество советников управленческого аппарата увеличилось на 65 процентов, а фонд их оплаты труда – на 48 процентов. Усредненная продолжительность работы заместителей гендиректора составила год и пять месяцев: за четыре года на этих должностях сменились 53 человека.
На модернизацию 3355 отделений с 2021 по 2025 год выделили 17 млрд рублей, однако к январю 2024 года более 6 тыс. отделений оставались временно неработающими из-за нехватки сотрудников и помещений.
18 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн был выведен из совета директоров «Почты России», его место занял глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов. Председатель совета директоров – помощник президента Максим Орешкин. Учредителем и единственным акционером компании остается Российская Федерация.