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МИД оценил требования ЕС к странам не ехать на Парад Победы
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что требования Евросоюза к мировым лидерам отказаться от поездки на Парад Победы в Москву свидетельствуют о глубоком моральном и политическом упадке европейских политиков.
Грушко заявил о моральном падении западных политиков, угрожающих лидерам, планирующим посетить Парад Победы в Москве, передает ТАСС.
По словам дипломата, «то, что вокруг этого священного для нас события развернулась идеологическая борьба – видно невооруженным глазом. Порой бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые осмеливаются давать советы и грозить тем, кто хочет приехать в Москву».
Грушко отметил, что подобные требования со стороны европейских политиков свидетельствуют о глубине морального, политического и любого другого падения западных лидеров.
Он подчеркнул, что Россия воспринимает попытки давления как показатель текущего состояния политических нравов на Западе.