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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 12:39 • Новости дня

    МИД оценил требования ЕС к странам не ехать на Парад Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что требования Евросоюза к мировым лидерам отказаться от поездки на Парад Победы в Москву свидетельствуют о глубоком моральном и политическом упадке европейских политиков.

    Грушко заявил о моральном падении западных политиков, угрожающих лидерам, планирующим посетить Парад Победы в Москве, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «то, что вокруг этого священного для нас события развернулась идеологическая борьба – видно невооруженным глазом. Порой бывает стыдно, что на той стороне у наших неприятелей есть люди, которые осмеливаются давать советы и грозить тем, кто хочет приехать в Москву».

    Грушко отметил, что подобные требования со стороны европейских политиков свидетельствуют о глубине морального, политического и любого другого падения западных лидеров.

    Он подчеркнул, что Россия воспринимает попытки давления как показатель текущего состояния политических нравов на Западе.


    20 апреля 2025, 17:43 • Новости дня
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    @ TATYANA MAKEYEVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки создать европейскую коалицию для отправки войск на Украину свидетельствуют о стремлении к превосходству, с Россией на таком языке говорить нельзя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина, заявил, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать на языке превосходства. По словам министра, инициатива Евросоюза по созданию коалиции для отправки войск на Украину свидетельствует о стремлении некоторых стран к доминированию, чего Россия не приемлет, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что если коалиция будет руководствоваться здравомыслием, то ее лидеры должны быстро понять всю опасность подобного подхода. В противном случае, по его мнению, они рискуют стать на путь войны, что станет их личным выбором. Лавров отметил, что подобные воинственные заявления все чаще звучат со стороны лидеров Франции и Германии, а также заявлений Кира Стармера.

    Он выразил сомнение, что агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона и политика Фридриха Мерца отражает мнение большинства французов и немцев. Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу по любым вопросам, но рассчитывает на элементарное уважение со стороны партнеров.

    По оценке министра, европейские лидеры прибегают к эпатажной враждебности, чтобы удержаться у власти, поскольку понимают: если реализовывать свои предвыборные обещания, сделать успешную политическую карьеру не удастся.

    Лавров вновь напомнил, что Россия готова к обсуждению любых проблем, но ожидает вежливого отношения к себе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта и, напротив, отмечает ориентацию на продолжение войны.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на возможные трагичные последствия для Европы в случае развертывания войск «коалиции желающих» на Украине.

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвала его безумным и отметила отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.


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    20 апреля 2025, 11:18 • Новости дня
    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов

    МИД Эстонии заявил о риске проблем ЕС и G7 при разблокировке российских активов

    ЕС и G7 предрекли финансовые трудности при разморозке российских активов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил о вероятных финансовых проблемах Евросоюза и G7, если санкции на замороженные активы России не будут продлены, сообщает Financial Times.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что отказ Венгрии поддержать продление санкций против российских активов может поставить ЕС и страны G7 в сложное финансовое положение. Цахкна отметил, что кредитование Киева осуществляется за счет доходов от замороженных активов России, и разморозка этих средств вынудит европейских налогоплательщиков брать на себя дополнительные расходы, пишет Financial Times.

    «Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины», – отметил глава МИД Эстонии.

    По его словам, угроза блокирования санкций ранее неоднократно озвучивалась премьером Венгрии Виктором Орбаном, однако на практике еще не была реализована.

    После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов – около 300 млрд евро, из которых более 200 млрд размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует продление санкций в июне.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что некоторые страны Евросоюза категорически не согласны с предложением использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и не перестанет их защищать.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что правила ЕС будут одинаково применяться к крупным технологическим компаниям, независимо от их происхождения, несмотря на критику со стороны администрации Трампа.

    По ее словам, европейская комиссия намерена строго применять все цифровые законы Евросоюза в отношении крупных технологических компаний, несмотря на то, кто ими руководит и где они расположены, пишет Politico.

    Она подчеркнула: «Правила, принятые нашими со-законодателями, должны соблюдаться», и добавила, что Еврокомиссия уже возбудила дела против TikTok, X, Apple и Meta.

    Фон дер Ляйен отметила, что законы применяются справедливо, пропорционально и без предвзятости, независимо от страны происхождения компаний и их руководства. Глава Еврокомиссии особо подчеркнула, что приоритетом европейских органов остается защита людей, а не интересы отдельных фирм.

    Ранее ряд представителей администрации бывшего президента США Дональда Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, резко критиковали такие европейские законы, как Закон о цифровых услугах (DSA) и Закон об искусственном интеллекте (AI Act), утверждая, что они ограничивают свободу слова и препятствуют инновациям. Вэнс даже связал дальнейшее участие США в НАТО с возможным отказом Евросоюза от жесткого регулирования цифровых платформ.

    Подобное давление со стороны Вашингтона вызвало опасения, что Еврокомиссия может смягчить позицию, чтобы не обострять отношения с американской администрацией, особенно на фоне торговых споров между США и ЕС. Дополнительные опасения вызвали задержки с введением штрафов по Закону о цифровых рынках и DSA, что некоторые чиновники расценили как признак политизации борьбы с Big Tech.

    Тем не менее, заявление фон дер Ляйен свидетельствует о решимости Еврокомиссии довести до конца расследования и наказать нарушителей, невзирая на личности руководителей – включая Илона Маска, владельца X и одного из сторонников Трампа, который занимает должность главы департамента по эффективности государственного управления в его администрации. Сейчас Еврокомиссия рассматривает возможность оштрафовать X после завершения расследования в январе, однако данные о размере штрафа в 1 млрд долларов, опубликованные The New York Times, были опровергнуты представителем комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия решила оштрафовать Apple и Meta на фоне продолжающейся торговой войны между Европейским союзом и США, Евросоюз в ответ на давление со стороны американских властей планирует ввести новые меры против технологических гигантов США, а ранее на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном ЕС уже приостанавливал штрафы для Apple, Google и Meta.

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    19 апреля 2025, 15:49 • Новости дня
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    Захарова высмеяла планы Мерца о «контроле» Германии над ситуацией в Европе
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова Фридриха Мерца о намерениях Германии «вновь взять на себя ответственность» в Европе и мире.

    В своем Telegram-канале она отреагировала на заявление главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, который выразил готовность Германии «снова взять на себя ответственность за ситуацию в Европе и мире».

    «Снова» – это повтор какой исторической эпохи?» – задалась вопросом она.

    Ранее Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    19 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    В Еврокомиссии прокомментировали объявление Россией пасхального перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЕС выразили ожидание реального прекращения огня и шагов к длительному перемирию после заявления президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии.

    Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что в Брюсселе ждут «фактическое прекращение конфликта и четкие действия для длительного прекращения огня», передает РИА «Новости».

    Хиппер подчеркнула: «Россия может остановить эту войну в любой момент, если действительно захочет». Она также отметила, что Евросоюз намерен и далее оказывать поддержку Украине.

    Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

    Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

    Мировые СМИ активно обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Между тем военкор показал первые доказательства срыва перемирия со стороны ВСУ.

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    20 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Лавров назвал запрет ЕС на визит в Москву на 9 Мая возрождением нацизма

    Лавров назвал запрет Каллас на визит в Москву на 9 Мая возрождением нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил решение Евросоюза ограничить визиты европейских чиновников в Россию на 9 Мая и связал это с попытками возрождения нацистской идеологии в Европе.

    Высказывание главы МИД России привел журналист Павел Зарубин, разместивший комментарий министра в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Евросоюз пытается возродить идеологию нацизма, которая была уничтожена и запрещена Нюрнбергским трибуналом. По мнению Лаврова, лидерство в этих процессах принадлежит именно брюссельской бюрократии.

    «Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Оно действительно, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», – заявил Лавров.

    Глава МИД России назвал происходящее печальными и тревожными событиями. Он пообещал, что Россия будет прилагать все усилия для предотвращения возрождения подобных идей, чтобы «эта идеология не поднимала голову» и чтобы Европа вернулась к своим подлинным ценностям.

    Министр выразил уверенность, что в европейских странах достаточное количество людей, готовых отстоять свои исторические корни и не подчиняться бюрократии с «откровенно нацистским душком».

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву.

    Словацкий премьер Роберт Фицо сообщил о намерении принять участие в параде 9 Мая в российской столице.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала планы ЕС запретить визиты лидеров стран на мероприятие проявлением европейского нацизма.

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    20 апреля 2025, 12:15 • Новости дня
    Путин выделил по 1 млн рублей каждому селу Южной Осетии к 80-летию Победы

    Tекст: Вера Басилая

    К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне каждая школа и село в Южной Осетии получат по 1 млн рублей на обновление мемориалов и памятных объектов, посвященных героизму местных жителей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в Цхинвале.

    Сергей Кириенко уточнил, что по миллиону рублей из резервного фонда президента получит каждое село и каждая школа республики. Средства предназначены для приведения в порядок мемориалов, памятных стендов и музеев к празднованию 80-летия Победы, передает ТАСС.

    По его словам, этот шаг особенно важен для Южной Осетии, где чтят память героев, проявивших мужество во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул: «Это особенно важно в республике, потому что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине».

    Он также отметил, что Южная Осетия гордится большим количеством героев, и сегодня в специальной военной операции участвует много жителей региона, которые плечом к плечу с россиянами защищают Родину.

    В годы Великой Отечественной войны из Южной Осетии на фронт ушли 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин, восемь из них – уроженцы Южной Осетии.

    Напомним, Сергей Кириенко был назначен председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте России.

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    22 апреля 2025, 00:13 • Новости дня
    ФСБ рассекретила детали нацистских экспериментов в концлагере Заксенхаузен

    Tекст: Денис Тельманов

    Рассекреченные документы содержат признания бывшего коменданта о массовых убийствах, опытах и методах уничтожения узников концлагеря в годы войны.

    Рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ России, раскрывают подробности жестоких экспериментов и массовых убийств, совершенных нацистами в концлагере Заксенхаузен, сообщает РИА «Новости».

    Документы включают признательные показания бывшего коменданта лагеря Антона Кайндля, который рассказал о применении газовых камер, смертельных инъекций и отравлений пищи для умерщвления заключенных.

    Кайндль признал, что за время его руководства с 1942 по 1945 годы в лагере уничтожались советские военнопленные и граждане, а также проводились мучительные эксперименты, зачастую заканчивавшиеся смертью подопытных. По его словам, зимой 1942 года в лагерь направлялись специалисты для испытаний новых видов оружия на людях, о чем свидетельствует случай с гранатой, взорванной в помещении вместе с русскими заключенными.

    В материалах отмечается, что Заксенхаузен занимал особое место среди немецких лагерей: в нем содержались видные политические противники нацизма и проводились особо секретные операции по уничтожению людей по приказу высших руководителей СС. За время существования лагеря, по разным оценкам, в нем погибло свыше 100 тыс. человек.

    Военный трибунал в 1947 году приговорил Кайндля к пожизненному заключению с каторжными работами, указав, что под его руководством было умерщвлено более 42 тыс. заключенных. По данным архивов, Кайндль умер в 1948 году в Воркутинском лагере МВД СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управление ФСБ по Крыму рассекретило документы, подтверждающие участие бывшего советского гражданина, работавшего на нацистскую Германию, в расстрелах жителей Алушты и Ялты во время Великой Отечественной войны; ФСБ к 80-летию Победы раскрыло архивные материалы о казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца, арестованных и расстрелянных нацистами в Крыму в 1944 году; также ФСБ обнародовала документы о работе концлагеря Треблинка, где нацисты уничтожили миллионы людей различными способами, включая применение газовых камер и массовые расстрелы.

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    19 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Орбан заявил о бесконечной войне при вступлении Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан: Вступление Украины в ЕС приведет к бесконечной войне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу создаст угрозу затяжного конфликта и обременит европейских налогоплательщиков многолетними расходами.

    Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) заявил: «Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш», передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что у Украины отсутствуют четкие государственные границы, полноценная экономика и суверенитет. По мнению Орбана, жители Европы на протяжении десятилетий будут вынуждены содержать миллионную армию Украины за счет налогов.

    «Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», – подчеркнул Орбан. Также он добавил, что не поддерживает инициативу Евросоюза о срочном приеме Украины, назвав ее исключительно планом Брюсселя.

    Накануне депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре сообщил, что Украина не соответствует ни одному из критериев для вступления в Европейский союз, который превратился в «политический клуб».

    Ранее лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил мнение, что Украина не может стать членом ЕС и НАТО до окончания текущего вооруженного конфликта. Кроме того, Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров в Закарпатье.

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    21 апреля 2025, 08:31 • Новости дня
    ЕС решил ослабить требования по выбросам метана для закупок СПГ из США

    Reuters: ЕС решил ослабить требования по выбросам метана для закупок СПГ из США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз рассматривает корректировку регламента по выбросам метана, чтобы увеличить закупки американского сжиженного газа, чтобы избежать торгового противостояния с США, сообщает Reuters.

    Источники агентства отмечают, что готовящиеся коррективы не предполагают ослабления всего законодательства по выбросам, а лишь точечные изменения, которые помогут американским поставщикам. Представитель Еврокомиссии отказался комментировать детали возможных изменений, подчеркнув, что «Европейская комиссия ведет постоянный диалог с промышленниками по вопросам, связанным с законодательством сообщества», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    С начала текущего года Евросоюз требует от всех импортеров нефти и газа предоставлять данные о возможных объемах выбросов метана, связанных с закупками энергоресурсов в Европу. Такое регулирование сильно усложняет поставки для ряда стран, в том числе для США, которые настаивают на смягчении этих норм.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о подготовке импортных пошлин до 10 % на все иностранные товары, не делая исключений даже для союзников, если Брюссель не увеличит объем закупок американских нефти и газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о готовности обсуждать обязательства по росту закупок американского СПГ, чтобы избежать ограничительных пошлин.

    Ранее европейские чиновники отвергли идею вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками.

    Крупные компании в Европе начали рассматривать возможность возобновления импорта российского газа на фоне сложной энергетической ситуации, несмотря на обещание ЕС прекратить закупки к 2027 году.

    Газпром ранее предупреждал о риске опустошения европейских газовых хранилищ, уровень запасов в которых впервые за три года снизился до 37%.

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    19 апреля 2025, 14:56 • Новости дня
    «Волонтеры Победы» почтили память жертв геноцида в регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    В разных регионах России добровольцы и активисты отметили День единых действий памятными мероприятиями, акциями и встречами с бывшими узниками концлагерей, чтобы почтить память жертв геноцида и сохранить историческую правду.

    В этот день добровольцы организации почтили память жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны.

    Так, в Волгоградской области на мемориальном комплексе «Бронекатер БК-31» участники выложили из свечей фразу «Без срока давности» и цифру 361 000, символизирующую число жертв геноцида в регионе. Ключевым событием стало зажжение 1,5 тыс. свечей.

    Церемонию сопровождала минута молчания, участие в ней приняли более 120 человек, включая руководителей проекта «Без срока давности», представителей патриотических объединений, поисковиков и сотрудников центра «Авангард».

    В Алтайском крае на Мемориале Славы вместе с представителями власти и общественных организаций цветы возлагали бывшие узники концлагерей. В Барнауле проживают 53 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 20 из них присутствовали на церемонии.

    «В этот памятный день «Волонтеры Победы» вместе с бывшими узниками возложили цветы в память о тех страшных событиях. Такие важные мероприятия напоминают всем о значении памяти и уважения к тем, кто пережил ужас войны», – заявил координатор Максим Швед.

    В Тюменской области цветы возлагали к памятному знаку жертвам концлагерей. В Мурманской области прошли уроки памяти, где школьникам рассказывали о преступлениях нацизма.

    В Нижегородской области памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» прошло в школе №117, где учащиеся увидели, как трагедия геноцида затронула миллионы жизней.

    В Белгороде во время урока памяти прозвучали воспоминания бывшей узницы концлагеря «Дахау» Клавдии Сисюкиной, которую посетили волонтеры Победы.

    «Я помню глаза матерей, чьих детей убивали. Некоторым посчастливилось выжить и вернуться из ада, но, к сожалению, миллионы человеческих судеб были изломаны и уничтожены в нацистских концлагерях», – отметила она.

    В рамках Всероссийской акции «Поколения помнят» более 300 тыс. школьников и студентов из 89 регионов приняли участие в тематических встречах с ветеранами, писали письма будущим поколениям и возлагали цветы к памятникам. Акции проводились в образовательных учреждениях, музеях, на мемориалах и сопровождались рассказами о трагических событиях, личных историях и уроках памяти.

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    21 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперты допустили возможное вступление Канады в Евросоюз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оценки специалистов показали, что Канада могла бы претендовать на членство в Евросоюзе, однако юридические и экономические преграды делают этот сценарий маловероятным, пишет Politico.

    Канада теоретически может стать членом Евросоюза, хотя такой сценарий мало реалистичен, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию издания Politico и мнения экспертов.

    По данным опроса Abacus Data, проведенного в марте, идею вступления Канады в состав ЕС поддерживают 44% граждан страны, тогда как против выступают 34%. Однако, как заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, на членство в Евросоюзе могут претендовать только европейские государства.

    Профессор европейской политики Швейцарской высшей технической школы Цюриха Франк Шиммельфенниг считает, что Канада «точно могла бы иметь на это право» и во многих отношениях ближе к европейским ценностям и институтам, чем некоторые нынешние страны-кандидаты. С ним соглашается профессор Маастрихтского университета Жизель Боссе, подчеркнувшая, что понятие «европейское государство» не имеет чёткого юридического определения и не ограничивается исключительно континентальной Европой. По мнению Боссе, «европейскость» скорее образ мышления, а канадцы во многом унаследовали политическую и правовую систему Европы, а также демократические устремления.

    В то же время замдиректора Центра европейских реформ Иэн Бонд отметил, что доказать европейский статус Канады было бы крайне сложно. Он подчеркнул, что даже при формальном признании «европейскости» на пути вступления в ЕС возникнут серьезные экономические барьеры: Канаде придётся ввести таможенную границу с США и присоединиться к системе пошлин и ограничений на американский импорт, что, по словам Бонда, было бы «невероятно губительно с экономической точки зрения» и на долгие годы перевесило бы возможные плюсы членства.

    На сегодняшний день кандидатами на вступление в ЕС являются девять государств: Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, на Украине и Черногория. Кроме того, статус кандидата имеет непризнанное Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канаде сгорел Музей наследия украинской культуры, индейцы из Монтаны подали иск против введенных США пошлин на товары из Канады, а сама Канада пожаловалась в ВТО на американские пошлины на автомобили и автозапчасти.

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    22 апреля 2025, 11:45 • Новости дня
    Стало известно о начале выплат ветеранам в апреле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юбилейные выплаты, приуроченные к 80-летию Победы, начались для ветеранов с апреля, причем средства поступают на банковские счета или приносятся почтальоном, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в эфире «России-24».

    По его словам, ветераны Великой Отечественной войны начали получать юбилейные социальные выплаты в честь 80-летия Победы уже в апреле, передает ТАСС. Чирков уточнил, что все необходимые документы были подготовлены к концу марта.

    Деньги доставляются двумя способами: либо переводятся на банковские счета, либо приносятся почтальоном на дом. Указ президента России Владимира Путина предусматривает, что фронтовики, их вдовы и малолетние узники концлагерей получат по 80 тыс. рублей, а труженики тыла и некоторые другие категории – по 55 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство выделило 23 млрд рублей на дополнительные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, президент Владимир Путин распорядился осуществить единовременные выплаты ветеранам ВОВ с Донбасса в размере 10 тыс. рублей, а также присвоил статус ветеранов ВОВ жителям осажденного Севастополя.

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    22 апреля 2025, 12:49 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Мир выстраивается в очередь ради сотрудничества с Европой

    Глава ЕК расхваливал Евросоюз как безопасную гавань в непредсказуемом мире

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отметила рост интереса к торговому сотрудничеству с Европой на фоне введения США новых тарифов и рыночной нестабильности, пишет Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны буквально в очередь выстраиваются, стремясь к сотрудничеству с европейскими партнерами после решения президента США Дональда Трампа о введении всеобъемлющих торговых пошлин, пишет Politico.

    По словам фон дер Ляйен, она в последние недели вела переговоры с руководителями Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые ищут «сильных, надежных партнеров».

    «В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – заявила она.

    Мировой порядок, по оценке фон дер Ляйен, «меняется глубже, чем когда-либо после окончания холодной войны».

    Она подчеркнула, что на фоне торговых потрясений Европа демонстрирует стойкость, а поддержка членства в ЕС среди граждан достигла 74% – максимального уровня за 40 лет, согласно опросу Eurobarometer.


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    22 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    ЕК начала переговоры с Исландией, Индией и ОАЭ о новых торговых союзах

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия заявила о стремлении европейских стран расширять сотрудничество с надежными торговыми партнерами на фоне вводимых пошлин США, пишет Politico.

    Европейские страны готовы развивать торговое сотрудничество с новыми надежными партнерами после введения Соединенными Штатами тарифов, передает Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны стремятся укреплять связи с Европой на фоне мировой нестабильности, не упомянув напрямую Дональда Трампа или США.

    По словам фон дер Ляйен, в последние недели она вела переговоры с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и ОАЭ, которые также заинтересованы в долгосрочных торговых отношениях с Европой.

    Трамп объявил о взаимных торговых пошлинах 2 апреля: Евросоюз облагается дополнительными тарифами в 20%, а большинство других стран – в 10%.

    Через неделю, после резкого падения финансовых рынков, тарифы были временно снижены на 90 дней ради возможных переговоров. Тем не менее, для ЕС сохраняется ставка в 10% и 25% на сталь, алюминий и автомобили.

    В случае возврата прежних пошлин, объемы мировой торговли товарами могут сократиться на 1,5% в этом году, по прогнозу ВТО.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что энергокомпании из Евросоюза впервые открыто говорят, что хотели бы вернуть дешевый российский газ.

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