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Штурмовики ВС России остановили контратаку ВСУ на Bradley
Два бойца ВС России уничтожили 14 украинских военных на Bradley
Двое бойцов российских войск успешно отбили попытку контратаки украинских военных на БМП Bradley на кураховском направлении, причинив значительные потери противнику.
Российский штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Мультик» рассказал, что двое военнослужащих ВС РФ на кураховском направлении смогли остановить атаку группы ВСУ на американской боевой машине пехоты Bradley, сообщает РИА «Новости».
По его словам, пятеро украинских военных попытались провести контратаку на БМП Bradley, а вторая группа ВСУ двигалась пешком по параллельной лесополосе.
Штурмовик сообщил: «Пытались они накатывать. Пытались там накатывать внаглую. Два человека там размолотили 14. Они там еле ноги свои унесли тогда. Они такие наглые, прямо на Bradley приехали, вылезли из него».
Он уточнил, что двое российских штурмовиков отбили атаку: четыре украинских военных были убиты, несколько получили ранения, остальные были вынуждены отступить. После неудачи противник предпринял еще одну попытку атаки, но она также завершилась безрезультатно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области с целью окружить украинскую группировку, находящуюся на господствующей высоте.
Также за минувшую ночь российские средства ПВО сбили беспилотники ВСУ в трех регионах, включая Крым, Белгородскую и Орловскую области.