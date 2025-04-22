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Стало известно о начале окружения украинской группировки под Горналем
Российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области, чтобы окружить украинскую группировку, находящуюся на господствующей высоте, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, российские военные начали продвижение с двух направлений в сторону села Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки, находящейся в этом населенном пункте, передает ТАСС. Водолацкий добавил, что активная фаза наступления связана с выгодным географическим положением Горналя.
По его словам, окружение позволит изолировать украинские силы и взять контроль над стратегическим пунктом.
Село Горналь находится на возвышенности, что придает ему важное значение для обеих сторон конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у населенных пунктов Горналь и Олешня, российские подразделения заблокировали остатки украинских сил в районе Горналя, а также в сети появилось видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.