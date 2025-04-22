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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    7 комментариев
    22 апреля 2025, 07:30 • Новости дня

    Стало известно о начале окружения украинской группировки под Горналем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начали наступление с двух направлений на село Горналь Курской области, чтобы окружить украинскую группировку, находящуюся на господствующей высоте, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, российские военные начали продвижение с двух направлений в сторону села Горналь Курской области с целью окружения украинской группировки, находящейся в этом населенном пункте, передает ТАСС. Водолацкий добавил, что активная фаза наступления связана с выгодным географическим положением Горналя.

    По его словам, окружение позволит изолировать украинские силы и взять контроль над стратегическим пунктом.

    Село Горналь находится на возвышенности, что придает ему важное значение для обеих сторон конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у населенных пунктов Горналь и Олешня, российские подразделения заблокировали остатки украинских сил в районе Горналя, а также в сети появилось видео освобожденного Горнальского монастыря в Курской области.

    21 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    «Ну, например, всем хорошо известен удар наших Вооруженных сил по конгресс-центру, по-моему, Сумского университета. Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие. Это было сделано именно для того, чтобы их наказать», – сказал он, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что что Украина с западными кураторами организовала испытание ракет на гражданском объекте в Одессе.

    Напомним, Путин отметил, что российская сторона проанализирует предложение о введении моратория на удары по гражданским объектам.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.


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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    21 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» с оружием у жителей страны, когда дело касается его отправки на Украину, пишет The Telegraph.

    Борис Писториус, самый популярный, согласно опросам, политик Германии, заметил, что ни в одной стране не было таких «публичных дебатов» об отправке конкретного оружия на Украину, включая Великобританию и Францию, которые совместно изготовили ракеты Storm Shadow и направили Киеву в 2024 году, пишет The Telegraph.

    «Я не знаю, откуда взялись эти эротические отношения с оружием», – сказал Писториус, когда Фридрих Мерц пытался убедить Социал-демократическую партию, своих партнеров по коалиции, согласиться на отправку ракет Taurus.

    Отвечая на комментарий Писториуса, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ничего плохого в эротике нет, «люди любят эротику и не только немцы».

    «Пожалуйста, прекратите это клоунское шоу. Мы не на Репербане (район красных фонарей Гамбурга – прим. ВЗГЛЯД). Идет война. И Украине нужен Taurus, как воздух. Не дайте нам задохнуться», – цитирует Мельника газета.

    Покидающий пост канцлера ФРГ от партии СДПГ Олаф Шольц ранее заблокировал поставку ракет Taurus на Украину из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

    Писториус не исключил отправки оружия Украине, заявив, что «есть веские аргументы как за, так и против».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ближайшие годы Киев получит от Германии новую военную помощь, включающую системы ПВО IRIS-T и 1,1 тыс. радиолокационных систем, заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус.

    При этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия должна укрепить собственные вооруженные силы, прежде чем рассматривать вопрос передачи ракет Taurus на Украину.

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    21 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время временной приостановки огня украинские силы сосредоточились на строительстве укреплений и передислокации вооружения на приграничных территориях, рассказал источник в группировке войск «Север».

    Киевский режим использовал пасхальное перемирие для укрепления своих позиций на границе Курской и Сумской областей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке «Север». По его словам, за время временного прекращения огня украинские военные активно дооборудовали оборонительные рубежи и перемещали артиллерию на новые позиции.

    По его данным, украинская армия запускала дроны для облета позиций, чтобы проверить эффективность маскировки.

    Военнослужащий добавил, что украинские войска не только перемещали технику, но и занимались фортификационными работами: копали, маскировали, углубляли и дооборудовали огневые точки. Такие действия, по мнению источника, направлены на максимальное укрепление обороны в приграничных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия, однако Вооруженные силы Украины нарушили договоренности и ударили по Донецку.

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    21 апреля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    Путин: Россия рассмотрит идею о запрете на удары по гражданским объектам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство проведет анализ предложения о запрете на удары по гражданским объектам, заявил президент Владимир Путин.

    «Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться... Мы все это проанализируем и будем принимать соответствующее решение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, несколько дней назад истек мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Путин указывал, что украинская сторона свыше 100 раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергетическим объектам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим также не придерживался пасхального перемирия, которое действовало с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Напомним, 20 апреля, во время действия пасхального перемирия на Украине, Владимир Зеленский предложил ввести мораторий на удары по гражданским объектам на 30 дней. Изначально Зеленский отвергал идею пасхального перемирия, но через три часа предложил продлить режим прекращения огня на 30 суток.

    Коментарии (18)
    21 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Горналь Курской области российские военные начали зачистку окрестных лесополос, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

    Российские военные ведут бои в районе села Горналь в Курской области, передает РИА «Новости».

    Как сообщил начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина, бойцы продвинулись в этом районе и приступили к зачистке близлежащих лесополос.

    «Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте», – отметил Лавина.

    По его словам, сейчас российские подразделения занимаются разведкой боем и подавлением огневых точек противника.

    Ранее ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.


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    21 апреля 2025, 10:01 • Новости дня
    Стало известно о вывозе ВСУ тел убитых украинских военных во время пасхального перемирия
    Стало известно о вывозе ВСУ тел убитых украинских военных во время пасхального перемирия
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные во время пасхального перемирия позволили украинским бойцам забрать тела погибших сослуживцев из так называемой серой зоны на линии соприкосновения, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, соблюдение российскими войсками пасхального перемирия позволило украинским вооруженным силам забрать с линии фронта тела погибших сослуживцев, передает РИА «Новости».

    «Обычно командование ВСУ не сильно заморачивается насчет эвакуации убитых солдат, предпочитая их заносить в списки без вести пропавших», – сказал Рогов.

    По словам Рогова, несмотря на провокации со стороны противника, российские военные проявили гуманизм и не препятствовали эвакуации погибших украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне специальной военной операции, Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия , однако Вооруженные силы Украины нарушили перемирие и ударили по Донецку.

    Коментарии (2)
    21 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области

    Британский военный и до 20 офицеров ВСУ уничтожены в бункере в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка, среди погибших числится британский военный советник, сообщили СМИ.

    ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в районе села Чернобаевка в Херсонской области утром 21 апреля, пишет Российская газета со ссылкой на Telegram-канал NgP_raZVedka .

    Объект представлял собой современный укрепленный бункер с передовыми цифровыми средствами связи, мониторинга обстановки и целеуказания. Командный пункт был полностью выведен из строя, уничтожены также его поддерживающие дизельные электростанции.

    По данным источников украинской армии, удар был нанесен высокоточным оружием, вероятно, ракетой комплекса «Искандер». В командном пункте находились высокопоставленные офицеры ВСУ и военные советники из стран НАТО. Сообщается о ликвидации до 20 украинских офицеров и как минимум одного иностранного военного – предварительно гражданина Британии. Есть также значительное количество тяжелораненых.

    Первая волна удара пришлась настолько точно, что по предположениям экспертов не сопровождалась работой авиации и не вызывала воздушной тревоги. Уничтожение современного штаба украинских войск серьезно осложнит координацию и управление в данном направлении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области ракетой «Искандер».

    Также российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военных.

    Кроме того, Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога с использованием ракеты в фугасном снаряжении.

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    21 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    ВС России с окончанием перемирия продолжили проведение СВО
    ВС России с окончанием перемирия продолжили проведение СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    С окончанием действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны около Хмелевки в Сумской области. Потери ВСУ при этом составили до 20 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Купянска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.

    В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Щербиновкой, Яблоновкой и Константиновкой в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 45 военнослужащих, бронемашина «Казак» и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Красноармейска, Новопавловки и Алексеевки в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 80 военнослужащих и бронемашину «Казак».

    Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты у Богатыря в ДНР.

    При этом потери противника составили более 25 военнослужащих и бронетранспортер.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Новоданиловки в Запорожской области и Понятовки в Херсонской области. Были уничтожены до десяти военнослужащих, станция РЭБ и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 74 районах.

    Средствами ПВО уничтожены 104 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 52 935 беспилотников, 604 ЗРК, 22 970 танков и других бронемашин, 1544 боевые машины РСЗО, 23 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 389 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Минобороны заявило о 4,9 тыс. нарушений Украиной пасхального перемирия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне отметила, что украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия.

    Ранее стало известно о вывозе ВСУ тел убитых украинских военных во время пасхального перемирия.

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    21 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Минобороны заявило о 4,9 тыс. нарушений Украиной пасхального перемирия
    Минобороны заявило о 4,9 тыс. нарушений Украиной пасхального перемирия
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В период с 19 по 21 апреля ВСУ 4,9 тыс. нарушили пасхальное перемирие, используя артиллерию и беспилотники для атак на позиции российских военных и гражданские объекты, сообщило Министерство обороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российские войска строго соблюдали режим прекращения огня с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, оставаясь на ранее занятых позициях. За это время зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима перемирия со стороны украинских сил.

    Украинские формирования продолжали вести артиллерийский огонь по позициям российских войск и наносить удары беспилотниками, в том числе по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма. Только по этим регионам совершено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с коптеров. Под ударами оказались 25 опорных пунктов ВС России и 51 населенный пункт.

    За время перемирия ВСУ предприняли шесть попыток атак в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в Донецкой народной республике, а также у Олешни в Курской области. Все атаки были отражены российскими военными. Противник использовал 90 беспилотников самолетного типа, восемь из которых действовали вне зоны СВО. Все дроны были уничтожены.

    Всего зафиксировано 1404 артиллерийских обстрела, а также нанесено 3316 ударов с применением квадрокоптеров по позициям российских войск.

    Напомним, пасхальное перемирие действовало в зоне специальной военной операции с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия.

    Минобороны сообщило, что ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия.

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    21 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Депутат Рады: США выдвинули Киеву ультиматум по перемирию и недрам

    Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, встреча главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американской стороной в Париже прошла в крайне жесткой атмосфере, передает РИА «Новости».

    «Позиция США – или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов», – заявил Дубинский.

    Он сообщил, что Зеленский не был приглашен на переговоры в Париже, поскольку, по словам депутата, неприятен США.

    Дубинский подчеркнул, что Вашингтон требует принятия всех решений за неделю и согласия до 1 мая на условия России по перемирию, одним из которых якобы является отставка Зеленского.

    США заявили Киеву о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса и выразили готовность признать Крым российским.

    Вашингтон также рассматривает возможность предоставления нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    Президент США отметил шансы на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и возможные экономические выгоды для обеих сторон.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    21 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Родные украинских солдат пожаловались силовикам России на командиров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Родственники украинских военных все чаще обращаются к российским чат-ботам, созданным для сдачи в плен, чтобы сообщить о недовольстве действиями командиров на линии фронта.

    Родственники украинских солдат ежедневно направляют до ста обращений через Telegram-боты, изначально созданные для добровольной сдачи в плен, с жалобами на действия командиров ВСУ и просьбами о помощи, сообщает ТАСС.

    По словам представителя российских силовых структур, чат-бот фактически стал своеобразным центром психологической поддержки, где родственники делятся переживаниями и рассказывают о сложной ситуации своих близких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ, назвал 9 Мая общим праздником для жителей России и Украины, а также рассказал о случаях попадания под дружественный огонь.

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    21 апреля 2025, 22:07 • Новости дня
    ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом

    Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом

    ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом с 20:00 до 20:40, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее Минобороны отчиталось, что за сутки пасхального перемирия украинская армия применила 90 беспилотников самолетного типа, из которых восемь были использованы вне зоны военной операции.

    Кроме того, российские средства ПВО перехватили украинские дроны над Курской и Белгородской областями.

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    21 апреля 2025, 22:52 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ограничения

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспорт вновь пустили через Крымский мост после временного ограничения, которое было связано с объявленной на полуострове ракетной и авиационной опасностью.

    О восстановлении движения автомобилей через Крымский мост сообщает РИА «Новости». Вечером 21 апреля в 21:56 по московскому времени движение по мосту было временно приостановлено, однако причины для введения ограничения официально не уточнялись.

    В этот же период на Крымском полуострове была объявлена опасность, связанная с возможностью ракетного или авиационного удара. Ограничение движения продлилось около сорока минут, после чего транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым, Захарова также заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Фридрих Мерц поддерживает эскалацию конфликта на Украине, в том числе путем планирования поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

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