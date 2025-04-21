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В «Роскосмосе» назначили нового заместителя генерального директора
Борис Глазков занял пост замгендиректора госкорпорации «Роскосмос»
На должность заместителя генерального директора «Роскосмоса» утвержден Борис Глазков, ранее работавший старшим вице-президентом по инновационному развитию в «Ростелекоме».
О назначении Бориса Глазкова новым заместителем генерального директора сообщил наблюдательный совет госкорпорации, передает РИА «Новости». Глазков занимал должность старшего вице-президента по инновационному развитию компании «Ростелеком» до перехода в «Роскосмос».
В официальном заявлении подчеркивается, что Борис Глазков приступит к выполнению обязанностей заместителя гендиректора после соответствующего согласования. Он родился в 1981 году, получил образование в Московском авиационном институте по специальности «Прикладная математика».
С 2013 года Глазков работал в «Ростелекоме». За время своей карьеры он был удостоен ряда ведомственных и государственных наград.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности главы корпорации Роскосмос и назначил на этот пост Дмитрия Баканова, которому предстоит ответить на вызовы отрасли, связанные с разработкой новых ракет-носителей, повышением эффективности сборки спутников и расширением российской космической группировки, а ранее Баканов в Минтрансе курировал вопросы инновационного развития и беспилотного транспорта, в то время как при Борисове Роскосмос продолжал череду безаварийных запусков ракет и задал отрасли высокую планку.