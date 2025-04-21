Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.3 комментария
Путин: Россия наблюдала снижение боевой активности ВСУ во время перемирия
Президент России Владимир Путин рассказал о снижении боевой активности на линии боевого соприкосновения, несмотря на 4,9 тыс. зафиксированных нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ.
«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки, в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее почти 5 000 нарушений было, 4 900, из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа», – сказал глава государства. «Мы это приветствуем и готовы посмотреть в будущее», – добавил он, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва собирается передать сведения о действиях Вооруженных сил Украины, нарушивших пасхальное перемирие, всем заинтересованным сторонам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ за период с 19 по 21 апреля нарушили пасхальное перемирие 4,9 тыс. раз, применяя артиллерию и беспилотники против позиций российских военных и гражданских объектов, предложение о перемирии исходило от президента России Владимира Путина, а после окончания его действия Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной операции.