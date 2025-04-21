Британская армия впервые испытала радиоволновое оружие против роя дронов

Британские военные впервые применили радиоволновое оружие против роя дронов

Tекст: Ирма Каплан

Британская армия впервые применила радиоволновое оружие для нейтрализации роя дронов, испытания прошли на полигоне ПВО Манорбир в Уэльсе в апреле, сообщает Defence News со ссылкой на Министерство обороны страны.

«Система разработана консорциумом под руководством Thales UK и использует высокочастотные радиоволны для воздействия на внутренние компоненты дронов, вызывая сбои и повреждения критических электронных систем», – объяснили в материале принцип работы радиоволнового оружия.

По данным британского минобороны, 106-й полк Королевской артиллерии уничтожил два роя дронов в одном бою, а всего в ходе испытаний удалось обездвижить более 100 беспилотников.

Система может нейтрализовать несколько целей практически мгновенно и эффективна против дронов, которые нельзя заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, радиочастотное оружие поражает воздушные цели на расстоянии до 1 км и может защитить важные объекты, в том числе военные базы и аэропорты, от угроз беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минобороны Великобритании заявило об успешных испытаниях гиперзвукового двигателя, проведенных совместно с США и направленных на создание прототипа гиперзвукового оружия к 2030 году.

При этом в декабре 2024 года британские военные отчитывались о том, что впервые применили лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.