Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Пушилин заявил о продвижении ВС России на Южно-Донецком направлении
Пушилин: Российские войска продвинулись у Богатыря, Отрадной и Комара
Вооруженные силы России до начала пасхального перемирия продвинулись в районе трех населенных пунктов на Южно-Донецком направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о продвижении российских войск на великоновоселковском участке фронта, передает ТАСС.
По его словам, ВС России продвинулись и в направлении населенных пунктов Богатырь, Отрадная и Комар.
Пушилин отметил, что эти изменения на линии фронта произошли до заключения пасхального перемирия.
Ранее украинские военные девять раз нарушили режим пасхального перемирия и обстреляли территорию ДНР.
Российские войска до этого начали широкомасштабное наступление в сторону Константиновки в ДНР, стремясь выровнять линию фронта между городами Димитров и Дзержинск.