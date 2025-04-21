Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Демократы проигнорировали Байдена в пасхальном поздравлении
Fox News сообщил о публикации поздравления демократов с Пасхой без фото Байдена и комментариев партии
Поздравление с Пасхой от американских демократов сопровождалось снимками бывших президентов, но без участия Джо Байдена, что вызвало обсуждение в СМИ.
Как сообщает телеканал Fox News, официальный аккаунт Демократической партии США в социальной сети X опубликовал пасхальное поздравление с архивными фотографиями президентов-демократов, среди которых не оказалось бывшего лидера Джо Байдена. На опубликованных снимках были запечатлены Барак Обама, Билл Клинтон, Джимми Картер и Джон Кеннеди с семьями во время празднования Пасхи во время их президентских сроков, передает ТАСС.
Консервативные критики обратили внимание на отсутствие Байдена в публикации. По информации справочного центра X, пользователи могут размещать только до четырех снимков одновременно, что, по версии телеканала, могло повлиять на выбор изображений.
Позднее в аккаунтах демократов в Facebook* и Instagram* появились фотографии Джо и Джилл Байден с пасхальным зайцем. Таким образом, в этих соцсетях присутствовали снимки всех пяти президентов-демократов в хронологическом порядке.
Fox News отмечает, что Национальный комитет Демократической партии отказался комментировать ситуацию. Ранее газета Hill писала, что представители партии хотели бы, чтобы Байден и его супруга реже появлялись на публике из-за недовольства среди однопартийцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Джо Байден запросил 300 тыс. долларов за выступление, однако желающих оказалось немного, он также провел закрытую встречу с группой студентов Гарвардской школы Кеннеди по приглашению бывшего помощника Майка Донилона, а сторонники Демпартии после его первого публичного выступления после ухода из Белого дома вновь испытывают разочарование, отмечая, что Байден не является лидером ни на национальном, ни на партийном уровне.
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