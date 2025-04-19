Тренер «Акрона» назвал поведение резервного арбитра «колхозно-мажорным»

Тренер «Акрона» обвинил резервного арбитра в некорректном поведении на матче со «Спартаком»

Tекст: Мария Иванова

Как передает YouTube-канал «Акрона», главный тренер команды Заур Тедеев заявил, что резервный арбитр Егор Егоров в ходе матча позволял себе резкие высказывания и крики в адрес игроков тольяттинского клуба.

«Судья должен отличаться своим уровнем воспитания и интеллекта, а тут я увидел колхозно-мажорный момент, который мне сильно не понравился. Он просто орал, кричал и рвал глотку в сторону моего игрока, это недопустимо вообще в принципе», – заявил Тедеев.

Тедеев подчеркнул, что подобное отношение со стороны официальных лиц к футболистам недопустимо и не соответствует профессиональному уровню. По его мнению, уровень сознания резервного судьи не позволяет ему работать в футболе и понимать характер напряженных матчей, передает РИА «Новости»

Главный тренер «Акрона» отметил, что не собирается самостоятельно подавать протест на работу судейской бригады, однако не исключил, что руководство клуба примет соответствующее решение. Встречу, где произошел инцидент, судил Алексей Сухой, а «Акрон» в итоге уступил «Спартаку» со счетом 2:3, ведя по ходу игры 2:0.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий «Акрона» Артем Дзюба открыл счет, реализовав пенальти в ворота своей бывшей команды и установил новый рекорд.

После того, как Дзюба забил пенальти в ворота «Спартака», он показал футболку с необычной надписью о себе.

Дисквалифицированный помощник главного тренера московского «Спартака» управлял действиями команды во время встречи с «Акроном» с помощью радиосвязи.