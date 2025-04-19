На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.0 комментариев
Алиханов провел тест-драйв новой Lada Iskra
Министр промышленности Антон Алиханов опробовал за рулем Lada Iskra, отметив мягкость руля и положительные впечатления от новой модели, выпуск которой стартовал на заводе «Автоваза» в Тольятти.
Как сообщает ТАСС, глава Минпромторга Антон Алиханов принял участие в тест-драйве новой Lada Iskra. Испытания прошли на территории завода «Автоваза» в Тольятти, где недавно началось серийное производство данной модели.
Видеозапись поездки была опубликована в официальном телеграм-канале Минпромторга. По окончании тест-драйва министр отметил: «Отлично, все понравилось. Руль мягкий. Мне очень понравилось, хорошая машина». По словам Алиханова, автомобиль произвел на него положительное впечатление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Автоваз» запустил производство новой Lada Iskra в Тольятти, на Петербургском международном экономическом форуме показали новейшую Lada Iskra и другие российские автоновинки, а минимальную цену Lada Iskra назвали на уровне одного млн 199 тыс. рублей.