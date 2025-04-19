Пожарные спасли семь человек на пожаре в доме в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», возгорание произошло в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Молостовых. Пожар охватил личные вещи и мебель на площади десяти квадратных метров. Спасатели МЧС с балкона горящей квартиры эвакуировали одного человека.

Еще шесть жильцов, среди которых были двое детей, вывели при помощи спасательных устройств по маршевой лестнице с верхних этажей здания. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, предотвратив его распространение по дому.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные справились с возгоранием в усадьбе Лопухиных в центре Москвы, также загорелся музей-заповедник Римского-Корсакова в Псковской области, а ранее замок Вальдау XIII века под Калининградом загорелся.