Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.8 комментариев
Хинштейн покинул совет директоров «Почты России»
Глава Курской области Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России». Вместо него членом совета назначен депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Как передает ТАСС, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освобожден от позиции в совете директоров «Почты России» согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Новым членом совета директоров стал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
В пресс-службе «Почты России» отказались комментировать кадровые изменения. Ранее Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Курской области находятся в полном контакте с правоохранительными органами по делу экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, а Корпорация развития Курской области (КРКО), стала супермонополией в регионе при их руководстве и использовалась для строительства оборонительных сооружений.