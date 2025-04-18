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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    29 комментариев
    18 апреля 2025, 22:12 • Новости дня

    Хинштейн покинул совет директоров «Почты России»

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Курской области Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России». Вместо него членом совета назначен депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

    Как передает ТАСС, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн освобожден от позиции в совете директоров «Почты России» согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Новым членом совета директоров стал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

    В пресс-службе «Почты России» отказались комментировать кадровые изменения. Ранее Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Курской области находятся в полном контакте с правоохранительными органами по делу экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, а Корпорация развития Курской области (КРКО), стала супермонополией в регионе при их руководстве и использовалась для строительства оборонительных сооружений.

    17 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты пробились на територию Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, который удерживают ВСУ. В соцсетях опубликовано видео монастыря.

    На видео, опубликованном «Военкорами Русской Весны», один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой.

    Монастырь находится на господствующей высоте и был превращен ВСУ «в крепость». Российские военные продолжают освобождение приграничного села Горналь в Курской области, пишет «Российская газета».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав противнику пути отхода. Первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ, окруженные в Горнальском монастыре, отказались сдаваться, поскольку прибыли в Курскую область с целью «охоты на людей».

    Коментарии (18)
    16 апреля 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва в направлении Белгородской области, группировка российских войск «Север» отразила атаку.

    «15 апреля группировка войск «Север» уничтожала живую силу и технику противника в Краснояружском приграничье и продолжила освобождение Курской области», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

    Указывается, что ВСУ атакуют «по методичкам НАТО», предлагающим «поступательными действиями пытаться прорвать оборону противника на одном узком участке фронта».

    «К чему это приводит в Краснояружском приграничье и ранее привело в ходе пресловутого контрнаступления 2023 года все отлично знают», – говорится в сообщении.

    Указывается, что российская разведка выявила выдвижение украинских танка, БРЭМ и двух БМП «Брэдли» из поселка Угроеды в сторону Марьино. Российскими операторами БПЛА еще в Сумской области Украины были уничтожены танк и бронемашина, БРЭМ и вторая БМП получили повреждения. «Прорыва государственной границы не допущено», – говорится в сообщении.

    Также подходит к концу «зачистка Поповки», в плен попали пятеро военных ВСУ. Украинским войскам не дали перебросить к Поповке подкрепление, БПЛА ликвидировали большую часть вражеских штурмовиков, «остальные сбежали».

    На Сумском направлении продолжаются бои у хутора Олешня и Никольского монастыря, «Северяне» громят противника в Суджанском приграничье. У Олешни захвачено несколько опорных пунктов ВСУ. Также ВСУ понесли потери на территории Никольского монастыря, украинские военные предпринимают попытки бегства в Сумскую область.

    Силами ПВО отражен массированный налет украинских БПЛА, уничтожено более 100 беспилотников ВСУ. Ведется разминирование Суджанского приграничья.

    «Общее продвижение Северян на Сумском направлении составило свыше 650 м, уничтожено шесть единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    Кроме того, на Липцовском направлении ликвидированы штурмовая группа ВСУ и артиллерийский расчет, уничтожена станция РЭБ. На Волчанском направлении в ходе боевых столкновений российские силы продвинулись в городской застройке на 100 м.

    За сутки ВСУ потеряли более 200 человек на Сумском и свыше 50 – на Краснояружском направлениях.

    Напомним, 14 апреля группировка войск «Север» уничтожила более 340 украинских военнослужащих и 26 единиц техники за сутки.

    Коментарии (3)
    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Коментарии (0)
    18 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»

    На киевском рынке обнаружены иконы и техника с табличкой «Трофеи с Курщины»

    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»
    @ t.me/iamsniper

    Tекст: Вера Басилая

    На киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины», среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны.

    На одном из рынков Киева были замечены товары с табличкой на украинском языке: «Трофеи с Курщины». В Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» размещены фотографии прилавка, на котором выставлены иконы, радиоприемники, столовые приборы и различная техника, передает «Лента.ру».

    В сообщении группы «Аида» спецназа «Ахмат» подчеркивается, что среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны. Особым спросом пользуются иконы, медали и старые книги, которые, как предполагается, могут быть перепроданы коллекционерам в Европе.

    В публикации канала также упоминается, что по «кодексу воина» трофеем считается только то, что было снято с поверженного противника, а не то, что «украли и замародерили у мирняка».

    Ранее бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

    Коментарии (8)
    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

    Коментарии (7)
    17 апреля 2025, 06:57 • Новости дня
    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря

    «Северный Ветер» сообщил об «определенных успехах» российских войск у Никольского монастыря в Курской области

    Российские войска «добились определенных успехов» у Никольского монастыря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска «добились определенных успехов в районе Никольского монастыря», но боевые действия все еще идут, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «"Бесстрашные" добились определенных успехов в районе Никольского монастыря, однако вопреки публикациям целого ряда российских ресурсов боевые действия продолжаются», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    Продолжаются боевые действия с целью освобождения села Горналь, Никольского монастыря и хутора Олешня. Указывается, что некоторым группам ВСУ удалось сбежать «в направлении Сумской области, подорвав ряд строений на территории монастырского комплекса».

    Как следует из сообщений родственников украинских военных, солдатам ВСУ в Суджанском приграничье украинское руководство пригрозило «репрессиями» против их родных и близких в случае сдачи в плен.

    Кроме того, сообщается, что «Северяне» пресекли попытки пеших групп противника «просочиться в направлении Поповки». При этом в направлении Демидовки попыток прорыва не было, но ВСУ «могут пойти на очередную самоубийственную провокацию в ближайшие дни за счет перебрасываемых резервов». Также ВСУ предприняли две безуспешные контратаки в районе Веселовки и Журавки. Сорвана ротация украинских сил в районе Локни.

    «Общее продвижение "северян" на Сумском направлении составило свыше 1600 м, уничтожено десять единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    На Волчанском направлении российские штурмовики в ходе ожесточенных боев в городской застройке продвинулись более чем на 200 м.

    «За прошедшие сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Краснояружском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали, что в Курской области бойцы первой роты арктического батальона 40-й бригады морской пехоты освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь (Никольский монастырь).

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    18 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    Потери ВСУ в Курской области превысили 75 тыс. человек
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Беловод, Водолаг, Кровного, Могрицы, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, бронемашина, артиллерийское орудие и четыре миномета, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 тыс. военнослужащих, 410 танков, 334 машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 бронемашин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России продолжили бои по вытеснению ВСУ из монастыря в Горнале. Кроме того группа украинских военных сдалась в плен в Курской области.

    Ранее российские войска нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.

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    17 апреля 2025, 02:57 • Новости дня
    Стали известны подробности расследования против Смирнова

    Правоохранители сообщили о начале в 2024 году проверок в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Проверки в связи с тратами бюджетных средств, которые были выделены на оборонительные сооружения на границе Курской области, велись с 2024 года, сообщили в правоохранительных органах.

    «Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Указывается, что мероприятия начались после выявления данных о его возможной причастности к мошеннической схеме. При этом в правоохранительных органах заявили, что подозрения в отношении Смирнова находят подтверждение как в материалах дела, так и в свидетельских показаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Смирнова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, дело связано с хищением бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

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    18 апреля 2025, 03:13 • Новости дня
    ВСУ пригрозили репрессиями семьям пленных в Курской области

    Командование ВСУ угрожает семьям украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области

    Украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает родственникам солдат, сдавшихся в плен российским силам в Курской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, украинские военнослужащие, оставшиеся в пограничной зоне, получили предупреждение о возможных репрессиях в отношении их семей.

    Некоторые родственники украинских военнослужащих сообщили, что им довели информацию о том, что сдача в плен может иметь серьезные последствия для их близких. Эта информация поступила после заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в марте сообщил о пленении порядка 430 украинских солдат в Курской области.

    Ранее в силовых структурах также отмечали, что в учебном центре в Черниговской области был введен специальный курс по поведению в плену, осведомленные о массовой сдаче украинских солдат. По состоянию на 13 апреля число пленных украинских военнослужащих превысило 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщил командир штурмового взвода с позывным «Саб», что мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции; также сообщалось, что в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    17 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    Украинского военного осудили за теракт в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор в отношении украинского военнослужащего Александра Чмиля по делу о террористическом акте в поселке Журавли Курской области, сообщил Следственный комитет России.

    Чмиль служил в 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Следствие и суд установили, что 27 августа 2024 года Чмиль вместе с другими украинскими боевиками незаконно вторгся в Россию для совершения теракта. В Журавлях он минировал дороги и применял оружие для устрашения мирного населения, препятствуя эвакуации гражданских.

    Чмиля задержали 18 сентября 2024 года российские военные. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания в колонии строгого режима.

    Ранее в апреле украинского солдата Петра Еремею приговорили к 15 годам лишения свободы за террористический акт в Судже Курской области. Он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей.

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    16 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни
    ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Марьино, Новой Сечи, Осоевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две бронемашины, три артиллерийских орудия, два ЗРК «Стрела-10», две станции РЭБ и две радиолокационные станции ПВО.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 610 военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2272 бронемашины, 2722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российская группировка войск нанесла поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни.

    Утром в среду сообщалось, что «северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны».

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    17 апреля 2025, 01:16 • Новости дня
    Хинштейн заявил о «полном контакте» с правоохранителями по делу Смирнова

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Курской области «находятся в полном контакте» с правоохранительными органами в связи с расследованием дела экс-губернатора Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    «Ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», – приводит слова Хинштейна ТАСС.

    По словам Хинштейна, правительство области не намерено скрывать какую-либо информацию и рассчитывает на установление истины. Он выразил уверенность в том, что «и следствие, и суд объективно и беспристрастно во всем разберутся». Врио губернатора подчеркнул, что региональные власти готовы активно сотрудничать «и с правоохранительными органами, и со следственными, и с надзорными органами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Смирнова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Хинштейна был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области в декабре 2024 года.

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    18 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Ребенок погиб в ДНР при атаке украинского дрона-камикадзе

    Мальчик 2015 года рождения погиб в Володарском ДНР из-за атаки дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Володарском на Украине мальчик 2015 года рождения погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного силами ВСУ, что стало очередным случаем пострадавших среди мирного населения.

    Как передает ТАСС, в поселке Володарское Донецкой Народной Республики произошла трагедия: ребенок, мальчик 2015 года рождения, погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного Вооруженными силами Украины. «Населенный пункт Володарское – в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок – мальчик 2015 года рождения», – говорится в официальном сообщении администрации ДНР.

    Кроме того, управление по документированию военных преступлений Украины сообщило, что за последние сутки было зафиксировано 21 нападение украинских вооруженных сил на населенные пункты ДНР. В результате этих атак выпущено 49 боеприпасов, в результате чего были повреждены четыре жилых дома, автомобиль, а также один объект гражданской инфраструктуры и коммунальная техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область были повреждены дома, административные здания, ЛЭП и машины, а в селе Борки получил ранение боец подразделения «Орлан»; в Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал мирный житель на улице Гайдара; два мирных жителя погибли и трое были госпитализированы после обстрела Голой Пристани в Херсонской области.

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    16 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    СК завел дело о гибели трех жителей Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи возбудили уголовное дело после того, как жительница хутора Колмаков в Курской области сообщила об убийстве в январе 2025 года трех членов ее семьи украинскими военнослужащими, укрывавшимися в доме, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По ее словам, СК возбудил уголовное дело по факту убийства трех жителей хутора Колмаков в Курской области, передает Telegram-канал СК. Петренко добавила, что преступление было совершено украинскими боевиками. Жители хутора, эвакуированные из Суджанского района, поделились с военными следователями новыми фактами, которые подтверждают зверства со стороны украинских вооруженных формирований.

    Свидетельница из хутора Колмаков рассказала следователю, что в январе 2025 года военнослужащие с Украины убили трех членов ее семьи. Убитые укрывались в своем доме, когда произошло нападение. Следователи собрали доказательства, свидетельствующие о причастности украинских военнослужащих к этому преступлению, и назначили необходимые судебные экспертизы для дальнейшего расследования.

    Следственные действия продолжаются, основное внимание уделяется установлению личностей тех участников украинских формирований, которые могут быть причастны к убийствам гражданских лиц. Запланировано опознание тел погибших, а также дальнейшее разбирательство с целью привлечения виновных к уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа» в Курской области. Следственный комитет также завел дело после сброса бомбы с дрона украинскими боевиками на людей в Курской области. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело после ранения украинскими военными журналиста ТАСС в Курской области.

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    17 апреля 2025, 14:53 • Новости дня
    ВСУ потеряли 165 военных и два танка в Сумской области

    Минобороны: ВСУ потеряли 165 военных и два танка в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделениям группировки войск «Север» за прошедшие сутки удалось нанести серьезное поражение украинским формированиям в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале ведомства, подразделения группировки войск «Север» провели успешные наступательные действия на Сумском направлении, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ. Бои развернулись в районе населенных пунктов Горналь, Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка.

    Кроме того, удары оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотников и артиллерии поразили живую силу и технику противника в районах Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка.

    За сутки украинская армия потеряла до 165 военнослужащих, а также два танка, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, двенадцать автомобилей и три артиллерийских орудия. Всего за время боевых действий на Курском направлении потери ВСУ составили до 74 780 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

    Накануне сообщалось, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны».

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    18 апреля 2025, 06:49 • Новости дня
    ПВО сбила 17 украинских беспилотников над Воронежской областью

    ПВО сбила 17 украинских дронов над Воронежской областью, повреждены дома и авто

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области российские средства ПВО сбили 17 украинских беспилотников, повредив дома и машины.

    Как передает ТАСС, российские силы ПВО сбили не менее 17 украинских беспилотников в Воронежской области. Инцидент произошел в двух районах, о чем сообщил губернатор области Александр Гусев.

    Гусев уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Однако падение обломков дронов привело к повреждению окон в двух частных домах, двух автомобилей и газовой трубы. Также был посечен фасад одного из домов.

    Власти региона принимают меры по устранению последствий инцидента и обеспечению безопасности населения. На месте работают экстренные службы и специалисты, которые занимаются оценкой ущерба и восстановительными работами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки украинские войска 21 раз атаковали ДНР, выпустив 49 боеприпасов, что привело к гибели ребенка 2015 года рождения; украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано; Киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, на Россию было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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