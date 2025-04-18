«Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ

Tекст: Антон Антонов

«15 апреля группировка войск «Север» уничтожала живую силу и технику противника в Краснояружском приграничье и продолжила освобождение Курской области», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Указывается, что ВСУ атакуют «по методичкам НАТО», предлагающим «поступательными действиями пытаться прорвать оборону противника на одном узком участке фронта».

«К чему это приводит в Краснояружском приграничье и ранее привело в ходе пресловутого контрнаступления 2023 года все отлично знают», – говорится в сообщении.

Указывается, что российская разведка выявила выдвижение украинских танка, БРЭМ и двух БМП «Брэдли» из поселка Угроеды в сторону Марьино. Российскими операторами БПЛА еще в Сумской области Украины были уничтожены танк и бронемашина, БРЭМ и вторая БМП получили повреждения. «Прорыва государственной границы не допущено», – говорится в сообщении.

Также подходит к концу «зачистка Поповки», в плен попали пятеро военных ВСУ. Украинским войскам не дали перебросить к Поповке подкрепление, БПЛА ликвидировали большую часть вражеских штурмовиков, «остальные сбежали».

На Сумском направлении продолжаются бои у хутора Олешня и Никольского монастыря, «Северяне» громят противника в Суджанском приграничье. У Олешни захвачено несколько опорных пунктов ВСУ. Также ВСУ понесли потери на территории Никольского монастыря, украинские военные предпринимают попытки бегства в Сумскую область.

Силами ПВО отражен массированный налет украинских БПЛА, уничтожено более 100 беспилотников ВСУ. Ведется разминирование Суджанского приграничья.

«Общее продвижение Северян на Сумском направлении составило свыше 650 м, уничтожено шесть единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

Кроме того, на Липцовском направлении ликвидированы штурмовая группа ВСУ и артиллерийский расчет, уничтожена станция РЭБ. На Волчанском направлении в ходе боевых столкновений российские силы продвинулись в городской застройке на 100 м.

За сутки ВСУ потеряли более 200 человек на Сумском и свыше 50 – на Краснояружском направлениях.

Напомним, 14 апреля группировка войск «Север» уничтожила более 340 украинских военнослужащих и 26 единиц техники за сутки.