Песков ответил на вопрос о подготовке к празднованию Пасхи в Кремле

Пресс-секретарь президента России Песков рассказал о встрече Пасхи в Кремле

Tекст: Ирма Каплан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о подготовке в Кремле к празднованию Пасхи, указав на то, что, как и все православные, в Кремле соблюдают традиции, передает ТАСС.

«Как все православные встречают, так и мы встречаем... Разумеется, все православные соблюдают соответствующие традиции», – ответил Песков в ходе брифинга.

Пресс-секретарь президента заметил, что для общения с журналистами стоит выбрать другую тему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Пасху ожидается до 25 градусов тепла, что сделает этот день одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее протоиерей Михаил Потокин призвал отказаться от покупки куличей в пакетах с религиозной символикой, чтобы избежать непотребного отношения к святыням.

А зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.