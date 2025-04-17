Эмир Катара поблагодарил Россию за помощь в подготовке ЧМ-2022

Tекст: Дмитрий Зубарев

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил признательность России за содействие в подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года, передает ТАСС. Эмир подчеркнул, что сотрудничество с российскими партнерами было на высоком уровне, и отметил значимость поддержки, оказанной на всех этапах подготовки.

«Мы с вами все время контактировали. Слава богу, нам удалось провести отличный чемпионат мира», – сказал эмир Катара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финальную игру чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции со счета 2:2. В ООН заявили о пресечении попыток политизировать чемпионат мира по футболу в Катаре. Полиция Катара сорвала акцию Pussy Riot во время финала чемпионата мира 2022 года.