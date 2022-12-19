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Путин рассказал, что смотрел финал ЧМ по футболу
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Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финальную игру чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции со счета 2:2.
«Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счет уже был 2:2. Дополнительное время смотрел. Потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту [Аргентины], поздравить его», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Маск оценил шутку про «вину» России за поражение Франции на ЧМ по футболу
Маск в соцсетях оценил шутку о нехватке у французских футболистов энергии из-за России
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Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях оценил шутку о том, что на матче против Аргентины футболистам Франции не хватало энергии из-за России.
Маск присутствовал на финальном матче в Катаре. В соцсетях публикуют видео, как он пожимает руки болельщикам на трибуне. После того как Аргентина забила два мяча в ворота Франции, Маск поставил смайл под опубликованной одним из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в России) шуткой о том, что у «Франции нет энергии».
«Должно быть, в этом виновата Россия», – пошутил пользователь. Когда сборная Франции стала сравнивать счет, Маск заявил, что игра идет на равных, передает РИА «Новости».
Кроме того, Маск во время матча поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также при разговоре присутствовала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает ТАСС.
Маск сообщил в Twitter, что «после гола Франции» было зафиксировано 24,4 тыс. твитов в секунду – это рекорный показатель для чемпионатов мира по футболу. При этом он не уточнил, о каком по счету голе французской сборной идет речь.
Напомним, на 23-й минуте гол в ворота сборной Франции забил Лионель Месси, а на 36-й – Анхель Ди Мария. Команда Аргентины лидировала на протяжении почти всего основного времени матча, пока на 80-й и 81-й минутах Килиан Мбаппе не сравнял счет. В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти победила сборная Аргентины – 4:2.
Во Франции среди населения растет тревога в связи с угрозой отключения электричества из-за энергетического кризиса.
При этом европейские страны пытаются переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
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Полиция Катара сорвала акцию Pussy Riot во время финала ЧМ-2022
Reuters: Полиция Катара сорвала акцию Pussy Riot во время финала ЧМ-2022
Участники группы Pussy Riot Петр Верзилов* и Вероника Никульшина (признаны иноагентами в РФ), планировавшие акцию на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в столице Катара между Францией и Аргентиной, были задержаны в воскресенье в Дохе, сообщают СМИ.
Как уточнил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, сотрудники безопасности задержали Петра Верзилова и Веронику Никульшину еще до выхода на поле, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
Напомним, похожую акцию члены группы Pussy Riot устроили в 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу на московском стадионе «Лужники». Тогда их приговорили к аресту на 15 суток и на три года запретили посещать спортивные мероприятия.
Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ по футболу
Путин позвонил президенту Аргентины Фернандесу и поздравил его с победой сборной на ЧМ по футболу
Глава российского государства Владимир Путин поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой аргентинских футболистов на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин «тепло поздравил» Фернандеса, передает РИА «Новости».
Кроме того, Аргентину поздравил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Он заявил, что в России «все болели за Аргентину», так как «за друзей надо переживать, радоваться их успехам» и помогать «в трудный час». «Мы вместе справились с коронавирусом, преодолеем и другие вызовы», – заявил он, отметив, что Россия знает, что такое победа – «в спорте, в жизни, в исторической перспективе».
Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции на чемпионате мира. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» и заявил, что не собирается завершать выступления за сборную.
Президента ФИФА освистали на ЧМ в Катаре
Болельщики освистали президента ФИФА Инфантино на чемпионате мира по футболу в Катаре
Когда президент ФИФА Джанни Инфантино выходил на стадион «Лусаил Айконик» в Катаре, болельщики на трибунах освистали его, сообщают информационные агентства.
Инцидент произошел перед церемонией награждения финалистов, передает РИА «Новости».
Накануне Инфантино вместе с судейской бригадой освистали фанаты сборной Марокко, недовольные судейством в матче против команды Хорватии. Во время игры марокканские болельщики скандировали: «FIFA – mafia», – пишет «Спорт-Экспресс».
Напомним, финальный матч ЧМ завершился победой сборной Аргентины над командой Франции. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча». Он сказал, что пока не планирует прекращать выступления за сборную.
Макрон утешил форварда сборной Франции объятием на футбольном поле
Макрон после поражения сборной Франции на ЧМ по футболу вышел на поле и обнял Мбаппе
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После того, как французская команда проиграла финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, президент Франции Эммануэль Макрон вышел на поле и обнял форварда Килиана Мбаппе.
После матча Макрон подошел к сидевшему на поле футболисту. Они обнялись, после чего Мбаппе покинул поле, передает РИА «Новости».
«Я сказал ему, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он уже был чемпионом, а теперь дошел до финала. Мне так же грустно, как и ему. Команда заставила нас очень гордиться, в конце концов, мы проиграли футбольный матч. Это спорт», – приводит слова Макрона «Чемпионат» со ссылкой на RMC Sport.
В Twitter (соцсеть заблокирована в России) Макрон заявил, что национальная сборная заставила французов «мечтать». Он также поздравил Аргентину с победой ее сборной.
Напомним, Мбаппе оформил хет-трик в игре с командой Аргентины на 80-й, 81-й и 118-й минутах, переведя матч сначала в дополнительное время, а потом и в серию пенальти. По итогам чемпионата Мбаппе получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир.
В Кремле отвергли слухи о принуждении Минска к участию в СВО
Публикации о том, что российский президент Владимир Путин якобы едет в Минск принуждать Белоруссию к участию в спецоперации на Украине, глупые и безосновательные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Путин не был в Минске несколько лет, но это не привело к паузе в отношениях, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля рассказал, что сегодня на переговорах Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет возможность обсудить военные вопросы. Кроме того, лидеры затронут газовый вопрос, в том числе с учетом критики белорусского президента. Песков подчеркнул, что по газу контакты продолжаются, уже сейчас у Белоруссии абсолютно льготные условия.
Ранее Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят в Минске 19 декабря всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.
Путин высоко оценил переговоры в Минске
Белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными, поделился их итогами российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.
«Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», – приводит его слова ТАСС.
Лукашенко также рассказал, что в ходе встречи был подведен итог совместной работы стран в этом году.
Ранее Лукашенко заявил, что укрепление отношений между Россией и Белоруссией является естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире.
Месси признан лучшим игроком ЧМ по футболу в Катаре
Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который в ходе матча против сборной Франции забил два гола и реализовал удар в серии 11-метровых, признан лучшим игроком финала и лучшим игроком всего чемпионата мира в Катаре, сообщает ФИФА. Месси заявил, что не собирается завершать выступления за сборную.
Месси 35 лет, он впервые выиграл мировое первенство. По количеству голов на чемпионатах мира он превзошел Пеле (12), повторив результат француза Жюста Фонтена, который забил на ЧМ 1958 года 13 мячей. Кроме того, Месси лидирует по числу матчей (26), опередив чемпиона мира 1990 года немца Лотара Маттеуса. Он также первым из игроков забил голы на всех стадиях одного ЧМ, передает РИА «Новости».
Месси стал обладателем «Золотого мяча» – приза, вручаемого лучшему игроку чемпионата по версии ФИФА. Всего в четвертый раз за 11 турниров лучшим игроком был признан футболист команды-победительницы, пишет «Спорт-Экспресс».
Кроме того, он получит «Серебряную бутсу», поскольку на ЧМ в Катаре забил семь голов (четыре – с пенальти). По этому показателю Месси уступил нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, которому достанется «Золотая бутса» за восемь голов. «Бронзовую бутсу» получит Оливье Жиру – также форвард сборной Франции.
«Золотую перчатку» как лучший голкипер получит Эмилиано Мартинес из сборной Аргентины. Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес признан лучшим молодым футболистом чемпионата мира в Катаре.
Чемпионат 2022 года стал самым результативным в истории мировых первенств. Было забито 172 мяча, что стало новым рекордом. На турнирах 1998 и 2014 годов было забито по 171 мячу, на чемпионате России 2018 года в России команды поразили ворота 169 раз.
Сам Месси заявил: «Это безумие, что это произошло таким образом. Мне этого очень хотелось. Я знал, что Бог даст мне это. Я чувствовал, что будет так». По его словам, настало «время для радости». «Мы привыкли к тому, что нас бьют, поэтому знаем, как преодолевать трудности. Быть на вершине – это нечто. Уникальное, невероятное удовольствие», – приводит его слова пресс-служба национальной команды в Twitter.
Кроме того, Месси заявил, что не собирается «уходить из сборной». «Хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира. Матч против команды Франции дошел до серии пенальти: основное время завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время также команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти команда Аргентины победила со счетом 4:2. Главный тренер сборной Лионель Скалони говорил, что Лионель Месси может закончить международную карьеру после финального матча ЧМ.
Столкновения полиции и футбольных фанатов произошли в Париже
Футбольные фанаты в Париже стали запускать файеры в полицейских после поражения сборной Франции на ЧМ в Катаре
После того, как сборная Франции по футболу потерпела поражение в финале чемпионата мира в Катаре, на Елисейских полях произошли столкновения между болельщиками и полицией, сообщают информационные агентства.
Фанаты стали собираться на Елисейских полях в Париже еще до начала игры. Безопасность обеспечивают до 14 тыс. полицейских и жандармов. После финала ЧМ часть болельщиков покинула Елисейские поля, но другие остались и продолжили зажигать файеры, запускать петарды и петь гимн Франции. Некоторые агрессивно настроенные фанаты принялись запускать файеры в правоохранителей. Полиция стала оттеснять болельщиков; ряд фанатов, которые оказывали сопротивление, были задержаны, передает РИА «Новости».
Напомним, команда Франции потерпела поражение в финальном матче со сборной Аргентины, которая и стала чемпионом мира по футболу. Исход матча определился в серии пенальти, в которой команда Аргентины победила со счетом 4:2.
Обладатель «Золотого мяча» Бензема объявил об уходе из сборной Франции
Форвард футбольного клуба «Реал» Бензема завершил выступление за сборную Франции
Нападающий испанского футбольного клуба «Реал», обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема завершил выступления за сборную Франции, не сыграв на чемпионате мира из-за травмы.
О завершении выступлений за сборную Франции сообщил сам футболист Карим Бензема на своей странице в Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской).
«Я приложил усилия и совершил ошибки, чтобы быть тем, кем являюсь сегодня, и я горжусь этим! Я создал свою историю [в сборной Франции], и она закончилась», – цитирует ТАСС Бензему.
Бенземе 35 лет, он является обладателем «Золотого мяча» 2022 года. Француз выступает за «Реал» с 2009 года, за это время он провел 617 матчей, забив 329 голов и отдав 160 результативных передач. Форвард является пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, он четырехкратный чемпион Франции.
В составе национальной сборной Бензема провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. С 2015 по 2021 год он был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом партнера по команде Матье Вальбуэна.
Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции в финале чемпионата мира. Бензема не принял участия в турнире из-за травмы, полученной перед началом соревнований.
Путин опроверг планы «поглощения» Россией Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет планов «поглощения» Россией Белоруссии.
«У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», – заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными.
Путин заявил о готовности России развивать с Белоруссией сотрудничество в атомной сфере
Россия готова и далее помогать Минску развивать атомную энергетику, при этом она могла бы зарабатывать, поставляя дополнительный газ, заявил российский лидер Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Мы активно работаем практически по всем направлениям. В сфере энергетики – как мы отмечали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], Россия в ущерб себе, тем не менее, продолжает атомный проект – атомную электростанцию строим. Первый блок работает», – цитирует Путина ТАСС.
Путин пояснил, что Россия могла бы поставлять в республику дополнительный газ, но вместо этого работает АЭС, и объем вырабатываемой на ней энергии соответствует примерно 4,5 млрд кубометров газа.
Ранее Лукашенко заявил, что сроки формирования объединенного рынка газа в рамках Союзного государства России и Белоруссии сорваны.
Путин подписал закон о запрете услуг суррогатного материнства в России для иностранцев
Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает пользоваться услугами суррогатного материнства только гражданам России, воспользоваться услугой иностранцам теперь нельзя, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только семейные пары из России или одинокая гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Для иностранцев услуга суррогатного материнства в России теперь запрещена, сообщает РИА «Новости».
Воспользоваться суррогатным материнством не смогут одинокие мужчины с российским гражданством, но если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.
Ранее сообщалось, что «Единая Россия» предложила проект закона по запрету суррогатного материнства в стране для иностранных граждан, что может сэкономить бюджету 14 млрд рублей.
Путин заявил о новом рекорде в товарообороте России и Белоруссии
Путин заявил об ожидании нового рекорда в товарообороте России и Белоруссии
Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2022 году может составить 40 млрд долларов, заявил президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Всего за 10 месяцев 2022 года товарооборот между Минском и Москвой вырос на 10%.
Кроме того, российский лидер назвал экономическое сотрудничество приоритетным направлением в отношениях двух государств, это же отметил и Александр Лукашенко, передает ТАСС.
Напомним, переговоры Путина и Лукашенко проходят в Минске, запланировано общение президентов один на один и в составе делегаций.
В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Минске, куда российский лидер прибыл с визитом в понедельник, первая часть встречи проходит в широком составе.
После переговоров с участием делегаций лидеры пообщаются один на один. После встречи президенты ответят на вопросы журналистов, передает ТАСС.
Вместе с Путиным в Белоруссию прибыли вице-премьер Алексей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Песков ранее сообщал, что Путин и Лукашенко обсудят всю палитру двусторонних отношений и обилие международных проблем.