Песков опроверг обсуждение переговоров России и США в Катаре

Tекст: Ольга Иванова

Песков заявил, что сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит, передает ТАСС. «Об этом речи пока не идет», – подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов.

Однако он отметил, что Катар обладает значительным посредническим потенциалом.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Катар может стать новой площадкой для переговоров между Россией и США, но конкретный вопрос пока не обсуждался.

Напомним, в Кремле стартовали переговоры между Владимиром Путиным и шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, лидеры планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы. В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.