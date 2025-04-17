В Челябинске началась остановка самого вредного производства

На ЧЭМК запустили процесс остановки вредного электродного производства

Tекст: Дарья Григоренко

На ЧЭМК в присутствии губернатора Алексея Текслера началась плановая остановка электродного производства. Процесс, который продлился чуть больше двух месяцев, был запущен в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, передает Ura.Ru.

Собственное производство графитированных электродов в Челябинске начало свою работу в 1934 году. Тогда это помогло советской промышленности избавиться от зависимости от зарубежных поставок. Однако теперь ЧЭМК оказался в черте мегаполиса, и экологическая нагрузка стала заметнее, что привело к решению остановить производство.

Текслер в своем выступлении отметил, что современные российские предприятия производят необходимые электроды, и остановка никак не скажется на технологических процессах. Он также подчеркнул, что улучшение экологической ситуации в Челябинске почувствуют все горожане.

По его словам, процесс постепенного вывода промышленных предприятий за городскую черту начался сейчас. Все сотрудники электродного производства будут переведены в другие цеха, и им окажут всю необходимую помощь для сохранения занятости.

Напомним, в феврале прошлого года президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что вредное производство ЧЭМК должно быть выведено за пределы города, правительству необходимо проработать варианты продолжения работы комбината с сохранением рабочих мест.