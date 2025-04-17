Самарский рыбак пережил попадание под винты своей лодки

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел 16 апреля, очевидцы сообщили в Поисково-спасательный отряд Новокуйбышевска о происшествии, сообщается на странице службы во «ВКонтакте».

Мужчина около поворота на карьер выпал из надувной лодки и попал под гребной винт. Лодка с работающим мотором уткнулась в берег.

На спасение человека отправился катер, мужчину подняли из воды и передали медикам. У него диагностировали переохлаждение от воды и травму головы.

Ранее в американском штате Алабама на озере во время рыболовных состязаний столкнулись две лодки, погибли трое мужчин.