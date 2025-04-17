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Ученые выявили вред частых перекусов для роста
Частое питание малыми порциями вместо трехразового ухудшает рост молодых мышей, об этом свидетельствуют исследования Кардиффского университета.
Исследование показало, что у мышей, питавшихся в определенные часы, ширина зоны роста большеберцовой кости была значительно больше, чем у тех, кто ел часто и понемногу, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Journal of Clinical Investigation.
В ходе экспериментов ученые сосредоточились на анализе уровней двух ключевых гормонов – грелина и гормона роста. Грелин, вырабатываемый в пустом желудке, вызывает чувство голода и стимулирует выработку гормона роста. Последний, в свою очередь, стимулирует рост костей и развитие внутренних органов. У мышей, питавшихся в определенные часы, уровень гормона роста был в три раза выше, чем у тех, кто ел часто.
Эффект оказался связан с действием грелина. У мышей без рецепторов к этому гормону рост не увеличивался при регулярном питании, а у тех, кто перекусывал, не наблюдалось снижения роста. Схожие эффекты были замечены и у людей, что позволяет предположить, что частое питание может негативно сказаться на скелетном развитии человека.
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