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Чехия начала получать нефть по трубопроводу TAL
Чехия переключилась на нефть из трансальпийского трубопровода TAL
Чехия впервые полностью обеспечила себя нефтью западного происхождения через трубопровод TAL, отказавшись от российских поставок, передает Reuters.
Чехия начала получать нефть по Трансальпийскому трубопроводу TAL, первая партия поступила в страну в среду, что стало значительным шагом для Чехии в обеспечении нефтью из альтернативных источников после завершения модернизации пропускной способности трубопровода TAL, передает Reuters.
«Впервые в истории российская нефть не поступает в Чехию, а расширение западного нефтепровода TAL завершено... Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», – приводит чешский телеканал Сeska Televize 24 слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы.
Решение о реализации проекта под названием TAL-PLUS, который обеспечил увеличение пропускной способности европейского трубопровода TAL, было принято правительством Чехии в ноябре 2022 года. Технические работы начались в мае 2024 года.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, чешские власти зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба», но угрозы энергетической безопасности страны это не несет, сообщал министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.
До этого Reuters передавао, что Чехия планирует отказаться от российского трубопровода «Дружба» и использовать Трансальпийский TAL. В январе Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти.