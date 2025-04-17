Чехия начала получать нефть по трубопроводу TAL

Чехия переключилась на нефть из трансальпийского трубопровода TAL

Tекст: Ирма Каплан

Чехия начала получать нефть по Трансальпийскому трубопроводу TAL, первая партия поступила в страну в среду, что стало значительным шагом для Чехии в обеспечении нефтью из альтернативных источников после завершения модернизации пропускной способности трубопровода TAL, передает Reuters.

«Впервые в истории российская нефть не поступает в Чехию, а расширение западного нефтепровода TAL завершено... Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», – приводит чешский телеканал Сeska Televize 24 слова премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

Решение о реализации проекта под названием TAL-PLUS, который обеспечил увеличение пропускной способности европейского трубопровода TAL, было принято правительством Чехии в ноябре 2022 года. Технические работы начались в мае 2024 года.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, чешские власти зафиксировали перебои с поставками нефти по трубопроводу «Дружба», но угрозы энергетической безопасности страны это не несет, сообщал министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.

До этого Reuters передавао, что Чехия планирует отказаться от российского трубопровода «Дружба» и использовать Трансальпийский TAL. В январе Чехия завершила модернизацию трубопровода TAL для отказа от российской нефти.