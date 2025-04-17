Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
В США столкновение лодок унесло жизни трех человек
Трое рыбаков погибли при столкновении лодок на соревнованиях в Алабаме
На озере в штате Алабама во время рыболовных состязаний столкновение двух лодок привело к гибели трех мужчин в возрасте 44, 58 и 62 лет, что вынудило организаторов отменить финальный день турнира.
В ходе рыболовных соревнований на озере в штате Алабама произошло столкновение двух лодок, в результате которого погибли три человека. По информации канала NBC, среди жертв были мужчины в возрасте 44, 58 и 62 лет, передает РИА «Новости».
Организация Major League Fishing, отвечавшая за проведение мероприятия, объявила об отмене финального дня соревнований, который должен был пройти в четверг. Организация выразила соболезнования семьям погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Демократической Республике Конго при опрокидывании судна утонули минимум 30 человек. В августе в Самарской области при столкновении моторных лодок погиб мужчина. В Таиланде после столкновения двух лодок спасли семью из России.