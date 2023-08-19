Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
При столкновении моторных лодок под Самарой погиб мужчина
В Самарской области на Волге столкнулись две моторные лодки, один человек погиб, травмы получили мальчик и девушка, сообщили в Центральном межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.
ЧП произошло вблизи турбазы «Маяк»: две моторные лодки врезались друг в друга, погиб мужчина, мальчик и девушка доставлены в больницу с различными травмами, передает РИА «Новости».
По факту речного происшествия проводится доследственная проверка. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судовождения.
Ранее парусная лодка перевернулась на реке Волга в окрестностях Саратова, спасены восемь человек.