Парусная лодка перевернулась на Волге около Саратова

Путин: Россия не может прекратить огонь, пока Киев ведет наступление

Путин: Россия не может выполнить пункт о прекращении огня, когда Киев ведет наступление

Tекст: Ольга Никитина

«Есть вещи, которые труднореализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают», – сказал он, говоря об африканской мирной инициативе, передает ТАСС.

Российский лидер сообщил, что страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. «Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений», – сказал он.

При этом президент отметил, что африканская мирная инициатива по урегулированию украинского кризиса наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. По словам Путина, страны Африки не претендуют на то, чтобы их инициатива «вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими».

Некоторые пункты африканской мирной инициативы, отметил Путин, уже реализуются. «Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге полтора месяца назад – эти положения, пункты этой мирной инициативы, – они реализуются. Тем не менее, в этих инициативах десять пунктов всего. Один из этих пунктов – обмен пленными, удерживаемыми лицами, решение вопросов семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми», – сказал он.

Путин отметил также, что украинские националисты с начала контрнаступления, с 4 июня, понесли большие потери в живой силе.