Пострадавший при затоплении яхты в Финском заливе умер в больнице

В акватории Финского залива затонула моторная яхта Carver 41, на которой находились девять человек, один человек умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следствие установило, что в Финском заливе затонула моторная яхта «Карвер 41», девять пассажиров на ее борту были спасены и доставлены на берег, один с телесными повреждениями отправлен в больницу, где он умер от травм, следует из сообщения СКР в Telegram.

По одной из версий следствия, причина ЧП – лопнувшая выхлопная труба яхты, возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.