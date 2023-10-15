Минимум 30 человек утонули после опрокидывания судна в ДР Конго

Actualite: По меньшей мере 30 человек утонули, 167 пропали после опрокидывания судна в ДР Конго

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает издание Actualite со ссылкой на предварительные данные министра здравоохранения Экваториальной провинции ДР Конго Дидье Мбула, судно опрокинулось на реке Конго в Мбандака (Экваториальная провинция), в результате чего 30 человек погибли и 167 пассажиров пропали без вести, передает РИА «Новости».

Издание уточнило, что судно, перевозившее 300 пассажиров и различный груз, было перегружено и передвигалось ночью.

Операция по извлечению тел погибших продолжается.

Ранее Жертвами столкновения двух лодок на реке в ДР Конго стали более ста человек.