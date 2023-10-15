Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Минимум 30 человек утонули после опрокидывания судна в ДР Конго
Actualite: По меньшей мере 30 человек утонули, 167 пропали после опрокидывания судна в ДР Конго
По меньшей мере 30 человек утонули, еще 167 пропали с перевернувшегося судна на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщили СМИ.
Как сообщает издание Actualite со ссылкой на предварительные данные министра здравоохранения Экваториальной провинции ДР Конго Дидье Мбула, судно опрокинулось на реке Конго в Мбандака (Экваториальная провинция), в результате чего 30 человек погибли и 167 пассажиров пропали без вести, передает РИА «Новости».
Издание уточнило, что судно, перевозившее 300 пассажиров и различный груз, было перегружено и передвигалось ночью.
Операция по извлечению тел погибших продолжается.
Ранее Жертвами столкновения двух лодок на реке в ДР Конго стали более ста человек.