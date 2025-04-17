Biocad подала документы на регистрацию терапии гемофилии В

Tекст: Александра Юдина

Российская биотехнологическая компания Biocad подала документы в Минздрав для регистрации первой в России оригинальной разработки для генной терапии гемофилии В, передает ТАСС.

Компания вложила более 3 млрд рублей в разработку и исследования препарата. Работа над проектом велась более семи лет.

Препарат, получивший международное непатентованное наименование арвенакоген санпарвовек, предназначен для однократного введения.

Регистрационное досье основывается на данных клинического исследования I–II фаз, в котором участвовали более двадцати мужчин с тяжелой формой гемофилии В.

Заместитель гендиректора по клинической разработке и исследованиям Biocad Юлия Линькова подчеркнула, что после получения регистрационного удостоверения препарат станет доступен пациентам через один-три года.

Наблюдение за участниками клинических исследований продолжится минимум пять лет, а также будет осуществляться набор новых участников для III фазы испытаний.

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