Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?20 комментариев
МВД сообщило о схеме взлома «Госуслуг» с помощью демонстрации экрана
Злоумышленники используют функцию демонстрации экрана на смартфоне, чтобы похитить данные и взломать аккаунты на портале «Госуслуги», сообщает МВД.
Мошенники разработали схему, с помощью которой они получают доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги», передает ТАСС.
Основной метод злоумышленников состоит в том, чтобы убедить потенциальных жертв включить функцию демонстрации экрана на своих смартфонах.
Мошенник звонит жертве через мессенджер и представляется работником правоохранительных органов, начальником или представителем государственного учреждения.
Во время разговора он требует, чтобы жертва зарегистрировалась на определенном ресурсе, и предлагает свою помощь, прося включить демонстрацию экрана.
Таким образом, злоумышленник получает возможность видеть все действия жертвы в режиме реального времени, включая ввод персональных данных и коды подтверждения.
После получения всех необходимых данных, мошенники подают заявку на восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах», ограничивая доступ настоящему владельцу аккаунта.
МВД России предостерегает граждан от использования функции демонстрации экрана, особенно если контакт происходит с незнакомым человеком, представляющимся официальным лицом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о новом способе взлома аккаунтов на портале «Госуслуг». Эксперт объяснила, что для избежания мошенничества в благотворительности необходимо тщательно проверять благотворительные организации.