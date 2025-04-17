МВД сообщило о схеме взлома «Госуслуг» с помощью демонстрации экрана

Tекст: Александра Юдина

Мошенники разработали схему, с помощью которой они получают доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги», передает ТАСС.

Основной метод злоумышленников состоит в том, чтобы убедить потенциальных жертв включить функцию демонстрации экрана на своих смартфонах.

Мошенник звонит жертве через мессенджер и представляется работником правоохранительных органов, начальником или представителем государственного учреждения.

Во время разговора он требует, чтобы жертва зарегистрировалась на определенном ресурсе, и предлагает свою помощь, прося включить демонстрацию экрана.

Таким образом, злоумышленник получает возможность видеть все действия жертвы в режиме реального времени, включая ввод персональных данных и коды подтверждения.

После получения всех необходимых данных, мошенники подают заявку на восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах», ограничивая доступ настоящему владельцу аккаунта.

МВД России предостерегает граждан от использования функции демонстрации экрана, особенно если контакт происходит с незнакомым человеком, представляющимся официальным лицом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о новом способе взлома аккаунтов на портале «Госуслуг». Эксперт объяснила, что для избежания мошенничества в благотворительности необходимо тщательно проверять благотворительные организации.