Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Названа причина смерти голливудской актрисы Мишель Трахтенберг
Причиной смерти актрисы Мишель Трахтенберг стали вызванные диабетом осложнения
Голливудская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в «Евротуре» и «Сплетнице», умерла в результате вызванных диабетом осложнений, следует из сообщения офиса судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка.
Как заявили в офисе, Трахтенберг «умерла от осложнений, вызванных диабетом». Источник NBC подтвердил, что незадолго до смерти Трахтенберг перенесла пересадку печени, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трахтенберг скончалась 26 февраля в возрасте 39 лет в своих апартаментах в Нью-Йорке. СМИ сообщали, что семья отказалась от вскрытия тела актрисы и попросила не раскрывать детали ее ухода из жизни. Выдвигалось предположение, что организм Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей ранее печень.