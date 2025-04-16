Для украинских переселенцев в Россию подготовлены праздничные пасхальные программы

Tекст: Андрей Резчиков

«К Пасхе мы проведем мастер-класс для детей. Будем украшать куличи и пасхальные яйца», – пояснила руководитель московского Центра поддержки украинцев (ЦПУ) Ирина Кузьмина.

Она напомнила, что миллионы верующих на Украине находятся под серьезным давлением властей. Несколько лет назад в стране произошел церковный раскол из-за вмешательства Константинопольского Патриархата в деятельность канонической Украинской Православной Церкви. С прошлого года в стране существует запрет религиозных организаций, связанных с Россией. Однако выходцы с Украины, которые переехали в Россию, снова могут спокойно исповедовать свою веру.

Собеседница отметила, что мероприятия в честь христианского праздника проводятся ЦПУ не первый год. «Мы стараемся устраивать мероприятия на самые разные праздники. Граждане Украины, которые сейчас живут в России, связывают с ней свое будущее и будущее своих детей. Большая часть переселенцев, в том числе благодаря работе наших специалистов, получили гражданство России», – отметила собеседница.

«Люди спокойно себя чувствуют в России в своей православной вере, живя бок о бок с людьми, которые исповедуют традиционные семейные ценности, – продолжила Кузьмина. – Я сама нахожусь в России с 2023 года. Люди готовы здесь жить, работать, создавать семьи, воспитывать своих детей и говорить на привычном им языке. В России есть много возможностей для самореализации».



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По ее словам, ЦПУ проводит разные мероприятия для поддержки переселенцев. «Мы организовываем семинары по правовой грамотности. Недавно проводили мероприятие, на котором рассказывали о социальном контракте, о пенсиях в России, как предпринимателям регистрировать предприятия и платить налоги. Все это нужно переселенцам, чтобы адаптироваться на территории России», – пояснила Кузьмина.

По ее словам, сейчас Центры поддержки переселенцев открыты в пяти городах России: Москве, Белгороде, Краснодаре, Симферополе и Ростове-на-Дону.

Помимо проведения культурно-массовых и просветительских мероприятий для украинских переселенцев специалисты центра, уточнила Кузьмина, консультируют по миграционным вопросам и вопросам составления обращений в госорганы, помогают готовить документы для приобретения российского гражданства, вида на жительство.