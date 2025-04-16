FT: США сохранят пошлины на некоторые товары из ЕС ради возвращения бизнеса

FT: Вашингтон оставит тарифы на импорт из ЕС для поддержки американских компаний

Tекст: Ирма Каплан

Два дипломата из Евросоюза, которые присутствовали в понедельник на встрече комиссара ЕС по торговой политике и экономической безопасности Мароша Шефчовича с министром торговли США Говардом Лютником и представителем США на переговорах Джеймисоном Гриром сообщили, что американская сторона ясно дала понять намерение Вашингтона сохранить определенный уровень тарифов, пишет Financial Times (FT).

По словам источников газеты, стороны обсудили так называемые взаимные тарифы президента США Дональда Трампа в отношении ЕС, установленные на уровне 20%, и его 25-процентные пошлины на импорт стали, алюминия и автомобилей в США.

«Взаимный» тариф, распространяющийся на большую часть импорта США из ЕС, был снижен до 10% на 90 дней, чтобы обеспечить возможность переговоров между сторонами. Дипломаты ЕС заявили, что американские переговорщики подчеркнули желание вернуть промышленность из-за рубежа, что требует сохранения тарифов на определенном уровне.

«США не готовы снижать пошлины на автомобили или сталь, но, возможно, готовы пойти на уступки по взаимным пошлинам, но их базовая ставка составит 10%. Так в чем же тогда идти на уступки?» – сказал один из дипломатов.

Второй дипломат сказал, что из-за хаоса в администрации Трампа трудно понять, что является настоящей политикой, а что тактикой ведения переговоров.

«Сохранять напряжение, делать все «временным» стало своего рода традицией», – отметил источник.

Представитель ЕС по торговле Олаф Гилл заявил во вторник о необходимости подробной информации от американцев, чтобы «четче представлять, каких результатов они ожидают на этих переговорах». По его словам, Шефчович на переговорах повторил предложение о взаимном снижении тарифов на промышленные товары.

«ЕС выполняет свою часть работы. Теперь США необходимо определить свою позицию. Как и в случае с любыми переговорами, это должна быть улица с двусторонним движением... обе стороны должны что-то предложить», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, японская компания Honda Motor уже в июне перенесет производство гибридных автомобилей Civic, предназначенных для рынка США, с завода в Японии на предприятие в американском штате Индиана.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год. Однако глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом Дональдом Трампом замедлит экономику США.