В Кремле анонсировали совещание Путина с кабмином

Песков анонсировал совещание Путина с правительством 14 апреля

Tекст: Дарья Григоренко

«Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня – где-то после 15:00 – сегодня мы ожидаем совещание с членами правительства РФ. Основная тема, которая будет на повестке дня, – это вопросы, связанные с развитием лесной промышленности в нашей стране», – отметил Песков, передает ТАСС.

Помимо основной повестки президент планирует обсудить текущие вопросы с членами правительства. В течение дня также запланированы несколько закрытых совещаний и отдельные встречи непубличного характера, добавил Песков.

В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности.