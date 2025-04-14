Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
В Кремле анонсировали совещание Путина с кабмином
Песков анонсировал совещание Путина с правительством 14 апреля
Президент России Владимир Путин в понедельник соберет правительство для обсуждения развития лесной промышленности и открытия новых предприятий в этой сфере, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин работает в Ново-Огареве. В середине дня – где-то после 15:00 – сегодня мы ожидаем совещание с членами правительства РФ. Основная тема, которая будет на повестке дня, – это вопросы, связанные с развитием лесной промышленности в нашей стране», – отметил Песков, передает ТАСС.
Помимо основной повестки президент планирует обсудить текущие вопросы с членами правительства. В течение дня также запланированы несколько закрытых совещаний и отдельные встречи непубличного характера, добавил Песков.
В воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности.