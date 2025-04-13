Противовоздушной обороне предстоят как техническое перевооружение, так и организационные изменения. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.0 комментариев
Анонсирована расписание Путина на следующую неделю
Путин на следующей неделе обсудит с правительством благоустройство городов
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе сосредоточится на вопросах благоустройства городов, проведет совещания с правительством и Советом безопасности, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Путин на следующей неделе сосредоточит внимание на вопросах благоустройства городов. В рамках этой деятельности он проведет совещание с правительством и Советом безопасности. В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщили, что данная задача была озвучена в его послании Федеральному собранию, передает РИА «Новости».
На предстоящей неделе у главы государства также запланированы региональные поездки. Помимо внутренних вопросов, в графике Путина намечены международные контакты, которые должны укрепить внешнеполитические связи страны.