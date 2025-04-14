  • Новость часаВ Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
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    Китай помог Трампу в неожиданном месте
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    ФБР заподозрило 17-летнего Кацапа в подготовке покушения на Трампа
    На Украине признали Жванецкого «российским пропагандистом»
    Минобороны заявило о восьми новых атаках Украины на энергетические объекты России
    Ракетным ударом по Сумам ликвидирован бывший замком артбригады ВСУ
    Оппозиция победила на местных выборах в Финляндии
    Мишустин сообщил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий
    Объявлено об участии российских спортсменов в летней Универсиаде
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Долгое государство» стало мировой тенденцией

    Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    2 комментария
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    14 апреля 2025, 13:35 • Новости дня

    Технологии оплаты столичного транспорта поразили американского бизнесмена

    Бизнесмен из США признал удобство транспортных систем Москвы

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский бизнесмен Джон Роберт Саттон отметил технологическое развитие Москвы в сфере транспортных платежных систем и оценил потенциал сотрудничества с США.

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон восхитился московскими системами оплаты транспорта и подчеркнул продвинутость технологий, позволяющих использовать карты и мобильные устройства для быстрых платежей в метро и на автобусах, передает ТАСС.

    Саттон отметил, что за последние два-три года наблюдает в городе «невероятное технологическое развитие» – использование карт и мобильных телефонов для оплаты происходит быстро и эффективно.

    «Здесь работают гениальные люди, которые не только разрабатывают технологию, но и внедряют ее в практику. Некоторые из этих технологий даже не существуют в США, и это очень интересно», – подчеркнул американец.

    Бизнесмен считает, у России и США широкие перспективы сотрудничества, особенно в гостиничном и ресторанном бизнесе, так как высокое качество российского гостеприимства и его совместимость с европейскими и американскими стандартами сервиса открывают новые возможности.

    «В ближайшем будущем в Россию вновь начнут приезжать туристы и деловые клиенты из США и Европы», – уверен Саттон.

    Как писала в ноябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, американского хоккеиста российского «Торпедо» Китона Томпсона приятно удивила в России традиция ежедневных рукопожатий и пожеланий приятного аппетита.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон удивился чистоте, порядку и отсутствию бездомных в московском метро.

    13 апреля 2025, 22:48 • Новости дня
    В торговом центре в Москве упал лифт

    Tекст: Денис Тельманов

    Лифт в столичном торговом центре рухнул с минус первого на минус второй этаж, в результате чего пострадала женщина, находившаяся внутри кабинета лифта.

    Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

    Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

    По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.

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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления связи Starlink

    Россия начала разработку систем подавления связи Starlink
    @ Christoph Soeder/dpa-ENR-Pool/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    14 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым

    Политолог Рар: Мерц готовится к эскалации конфликта на Украине

    Рар: Мерц зовет Украину в наступление на Крым
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поделить ответственность за военную помощь Украине среди ведущих стран Евросоюза. Также он рассчитывает, что США выйдут из украинского урегулирования, и инициатива окажется в руках Лондона, Парижа и Берлина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в ФРГ подтвердили намерение предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    «Мерц подтвердил намерение предоставить Украине ракеты Taurus, но умолчал, что боеприпасы нуждаются в наводчиках-специалистах из бундесвера. А участие немецких военных в СВО может означать прямое вступление Германии в боевые действия против России», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «При этом Мерц, в отличие от Шольца, хочет взять на себя военное лидерство в Европе в противостоянии с Россией. Такие настроения в целом популярны в блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС)», – указал собеседник.

    «Кроме того, будущий канцлер критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма. По его словам, украинским военным надо вести наступательные бои, чтобы разрушить российскую военную логистику на полуострове. Мерц уверен в успехе Украины при наращивании европейской военной помощи», – продолжил он.

    «Также Мерц считает мирные переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бессмысленными, потому что Москва их якобы не хочет. Это говорит о том, что Берлин не согласится со сдачей украинских территорий. Я думаю, у будущего немецкого канцлера создалось превратное впечатление о военной силе России», – заметил аналитик.

    «При этом Мерц не хочет, чтобы Германия в одиночестве стала мишенью российских военных. Он понимает, что немецкое общество не поддержит эту идею. Поэтому, по его замыслу, ответственность за поддержку Украины должны разделить ведущие страны Евросоюза», – объяснил эксперт.

    «Украинский кризис подошел к решающей фазе. В итоге будет мирное соглашение или Трамп выйдет из игры. Тогда инициативы НАТО по поддержке Киева скоординированно возьмут на себя Лондон, Париж и Берлин, бросая новое оружие на фронт. Это приведет к эскалации, а Европа окажется глубже втянута в конфликт. На это, по-видимому, и рассчитывает Мерц», – резюмировал Рар.

    Ранее будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому телеканалу ARD подтвердил желание отправить Киеву ракеты большой дальности Taurus при условии, что поставки будут скоординированы с европейскими союзниками, сообщает Deutsche Welle. Мерц напомнил, что Британия, Франция и США уже поставляли Украине ракеты. При этом уходящий канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи из-за риска эскалации конфликта.

    Заявления Мерца прозвучали после того, как ХДС/ХСС заключили коалиционное договор с Социал-демократической партией для формирования нового правительства. Постпред Украины при ООН Андрей Мельник раскритиковал соглашение, выразив сомнения в приверженности нового правительства поддержке Киева.

    Со своей стороны глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что члены ЕС намерены обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине, подчеркнув важность скоординированных усилий в этом вопросе и указав на необходимость «давления на Россию».

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений Киеву осложняют урегулирование и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются российскими военными как законные цели для атаки. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Франция наводит украинские удары по России.

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    14 апреля 2025, 01:58 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторов

    Депутат Ярослав Нилов предложил запретить коллекторскую деятельность в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы Ярослав Нилов внес законопроект, предусматривающий полный запрет коллекторской деятельности, чтобы защитить заемщиков от психологического давления.

    В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий полный запрет коллекторской деятельности, сообщает ТАСС. Инициаторами документа выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его коллеги из ЛДПР. Законопроект уже представлен на рассмотрение парламентариев.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагается установить запрет на уступку кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита третьим лицам. Также заемщики получат право в течение десяти дней после заключения договора требовать от кредитора исключения третьих лиц из процесса возврата просроченной задолженности.

    Ярослав Нилов отметил, что новая инициатива нацелена на избавление заемщиков от психологического давления со стороны коллекторов. В документе подчеркивается, что принятие законопроекта существенно ограничит возможности коллекторских агентств и обеспечит более надежную защиту интересов граждан, оказавшихся в сложных финансовых ситуациях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что нужно упорядочить методы, применяемые коллекторами в своей работе.

    Федеральная служба судебных приставов выявила почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков, включая разглашение данных и давление на должников.

    Продажа долгов коллекторам является стандартной практикой, но Сбербанк продает менее 0,1% долгов, предпочитая решать вопросы просрочки самостоятельно.

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    14 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Большинство детей мигрантов оказалось сконцентрировано в четырех регионах России

    В Минпросвещения назвали регионы с наибольшим числом детей мигрантов в РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Наибольшее число детей мигрантов в России проживают в Московской области и Москве, где с 1 апреля действует закон, запрещающий зачисление в школы детей, не владеющих русским языком, а тестирование проводится в специально определенных организациях.

    Как сообщает ТАСС, в Минпросвещения России заявили, что наибольшее количество детей мигрантов проживают в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

    В Московской области зарегистрировано 44 тыс. 422 ребенка из других стран, в Москве – 25 тыс. 963, в Санкт-Петербурге – 19 тыс. 622, в  Свердловской области 9 тыс. 600.

    Отмечается, что в этих регионах организованы специальные образовательные программы для детей мигрантов, не владеющих русским языком, после вступления в силу нового закона о зачислении в школы.

    С 1 апреля в России начал действовать закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. В общеобразовательных организациях проводится тестирование на знание языка. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что процедура внедрения закона проходит без проблем.

    В Московской области проект «Я учусь в Подмосковье» охватывает 68 школ, где ведется диагностика уровня владения русским языком. В Москве более 20 школ предлагают дополнительные программы по направлению «Русский язык как иностранный», а также создан информационный ресурс по социализации и адаптации.

    В 57 регионах реализуется курс «Русский язык как иностранный», в 14 субъектах работают ресурсные центры по адаптации детей мигрантов. Россия также развивает образовательные организации за рубежом, где обучение ведется на русском языке, в том числе в странах СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории, что ставит под сомнение качество выданных сертификатов.

    На заседании комиссии по миграционной политике сообщалось, что приезжающие в Россию мигранты зачастую не знают русского языка, хотя имеют сертификат о сдаче экзамена.

    Вторая проблема, о которой говорилось, – это въезд в страну лиц с неснятой или непогашенной судимостью, проверка которых затруднена отказом стран Средней Азии давать доступ к своим базам. Кроме того, Министерство внутренних дел России завершает работу над новой концепцией миграционной политики, которая будет представлена правительству осенью.

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    14 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Бывший замкомбрига ВСУ полковник Юла уничтожен в Сумах ракетным ударом

    Бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ ликвидирован при ударе в Сумах

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший заместитель командира артиллерийской бригады ВСУ Юрий Юла ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы, сообщила Бердичевская районная военная администрация Житомирской области.

    Бердичевская районная военная администрация Житомирской области сообщила о гибели бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ полковника Юрия Юлы. Он был ликвидирован в результате ракетного удара по городу Сумы.

    «13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады полковник Юрий Юла», – сказано в сообщении в аккаунте администрации в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    В воскресенье, 13 апреля, в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщало РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

    Позднее мэр города Конотоп Артем Семенихин заявил, что военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины создания подразделения. По этому месту был нанесен ракетный удар.


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    14 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Москва готова сотрудничать с Тбилиси без изменений позиции по Абхазии

    Замглавы МИД РФ заявил о готовности к сотрудничеству с Грузией

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД РФ Михаил Галузин отметил готовность Москвы развивать сотрудничество с Тбилиси, несмотря на разногласия по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

    Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва готова к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Тбилиси, несмотря на разногласия по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

    «Мы сожалеем о том, что грузинское руководство увязывает восстановление дипотношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. Мы готовы и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией», – сказал Галузин в интервью «Известиям».

    Галузин отметил, что Россия остается для Грузии ключевым рынком по винодельческой продукции и фруктам, а также ведущим поставщиком энергоносителей и зерна. По его словам, страны объединены общей историей, верой и культурно-гуманитарными связями. Он подчеркнул, что российская сторона пошла на существенные шаги, включая восстановление прямого авиасообщения и безвизового режима для граждан Грузии.

    «Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению и идти так далеко, насколько готова грузинская сторона», – заключил Галузин. В настоящее время между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, которые были разорваны после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия исключает свое участие в формате «три плюс три» из-за России, по заявлению министра иностранных дел Маки Бочоришвили. Грузинская авиакомпания Georgian Airways летом откроет регулярные рейсы между Тбилиси и Екатеринбургом в рамках расширения своих маршрутов по России. Президент Грузии Михаил Кавелашвили не намерен посещать Москву 9 мая, несмотря на утверждения оппозиции.

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    14 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб

    Депутат Колесник: Молдавия превратилась в полигон украинских спецслужб

    В Госдуме заявили о превращении Молдавии в полигон украинских спецслужб
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Анастасия Куликова

    Молдавия – небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством НАТО действуют на территории республики вольно: организовывают вербовку людей и их подготовку к диверсиям в России. Подобная тактика требует четко продуманного плана контрмер со стороны Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Молдавия фактически превратилась в полигон украинских спецслужб», – отметил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. По его мнению, это решение принимали вовсе не молдавские или украинские власти, а руководство НАТО.

    «Дело в том, что противник не может победить нас на поле боя. Поэтому в ход идут пакостные методы – а именно попытки совершить руками завербованных теракты и диверсии на территории России», – уточнил собеседник. Причем целями подобных атак становятся гражданские объекты и мирные жители, указал Колесник.

    То, что подготовка украинскими спецслужбами террористов и диверсантов происходит именно в Молдавии, объяснимо. «Это небогатая республика со слабым руководством. Поэтому представители Украины под покровительством Североатлантического альянса действуют на территории республики вольно», – пояснил Колесник. По его словам, подобная тактика оппонентов представляет серьезную проблему для России.

    «ФСБ и СВР имеют большой опыт и способны противостоять угрозе, что подтверждают нынешние задержания завербованных диверсантов. Но попытки противника напакостить нам едва ли прекратятся – а значит, нужен четко продуманный план контрмер», – подчеркнул депутат. По его мнению, в первую очередь важно работать с россиянами: просвещать их, объяснять, что делать в случае, если с ними связались подозрительные личности.

    «Зачастую украинские спецслужбы в интернете нацеливаются на неокрепшие умы молодежи. Им обещают деньги за «работу», а иногда угрожают. Россиянам следует помнить, что такое сотрудничество влечет за собой уголовную ответственность», – напомнил спикер.

    Он рекомендовал не общаться с незнакомыми и подозрительными людьми в интернете и проявлять бдительность. «На этом фоне, возможно, также стоит разработать и запустить социальную рекламу. При этом важно не разгонять панику среди населения – ведь это именно то, чего хочет добиться противник», – добавил Колесник.

    Кроме того, следует работать в Молдавии, где оппоненты готовят диверсии против России. Подполье, например, могло бы разведывать планы, а российские агенты внедряться и пытаться изнутри разрушить эти сети, считает он. Также важно взаимодействовать с простыми молдаванами. «До них важно доносить мысль о том, что им невыгодна активность украинских спецслужб на территории республики. Тогда они, возможно, станут воздействовать на власти Кишинева», – заключил Колесник.

    Ранее в ФСБ заявили, что Киев с попустительства Кишинева использует территорию Молдавии для вербовки и подготовки агентов с целью их дальнейшей переброски в Россию и осуществления диверсий. Спецслужба сообщила о поимке украинских агентов, причастных к диверсиям и терроризму в Крыму. Так, в Керчи задержали 32-летнего Евгения Курдоглу, уроженца молдавского села Чишмикиой, ранее судимого на Украине за кражу.

    С апреля прошлого года он дистанционно получал задания от представителя украинских спецслужб, отправлял ему фото, видео и другие данные о дислокации российской военной техники и ПВО, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также фиксировал урон от ракетных ударов по Крыму.

    В его тайнике нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из вещества Semtex 10 массой 400 граммов, электродетонатора с платино-иридиевым мостиком и таймера. Курдоглу хотел подорвать водонасосную станцию в Керчи, после чего, по словам кураторов, у него было бы шесть часов, чтобы покинуть город.

    На фигуранта завели уголовное дело по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств». Он признал вину и сотрудничает со следствием.

    Также ФСБ задержала 24-летнего молдавского диверсанта Мариуса Пруняну. В 2022-2023 годах он в составе центра специальных мероприятий ССО (в\ч A1737) и интернационального легиона (в\ч 3449) воевал против России в Бахмутском районе ДНР.

    В январе 2023 года его завербовало Главное управление разведки Украины и присвоило псевдоним «Макс». На украинские деньги Пруняну купил Toyota Land Cruiser Prado, где спецслужбы сделали тайник в виде аккумуляторной батареи с тремя бомбами по 1,6 кг на основе С-4, с предохранительно-исполнительными механизмами, детонаторами и ключами замыкания цепи.

    На этой машине Пруняну доехал из Молдавии в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Он хотел спрятать взрывчатку в тайники в Волгограде и Саратове, но был задержан силовиками. По словам подследственного, в ГУР пообещали предоставить ему «клад с пистолетом для устранения какой-то личности».

    Кроме того, в Самарской области поймали 43-летнего россиянина Окрушко С.А., подорвавшего трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтезавода и заложившего на предприятии еще две взрывчатки. Также была задержана 35-летняя Измайлова И.О., причастная к подготовке диверсий на объектах оборонного комплекса.

    Их завербовали в Молдавии в сентябре 2022 года, где Окрушко уклонялся от частичной мобилизации. Ему сулили деньги и украинское гражданство, а Измайловой пригрозили насилием в отношении близких родственников на Украине. Перед отправкой в Самару их проверили на полиграфе. На Окрушко завели дело по статьям «Диверсия», «Госизмена», «Участие в террористическом сообществе» и другим. Ему грозит пожизненное заключение.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад способствует украинскому террору против России.

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    13 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Пожар потушили в торговом центре Нижнего Новгорода

    В Нижнем Новгороде потушили пожар в ТЦ «Серпантин», загорелся компьютер в аптеке

    Tекст: Денис Тельманов

    В торговом центре «Серпантин» в Нижнем Новгороде пожарные ликвидировали возгорание, которое началось на первом этаже в аптеке из-за загоревшегося компьютера.

    Пожар в торговом центре «Серпантин» на Березовской улице в Московском районе Нижнего Новгорода был успешно потушен, передает ТАСС. Согласно предварительным данным от ГУ МЧС по региону, причиной возгорания стал загоревшийся компьютер в аптеке на первом этаже здания.

    Пожар затронул площадь в 20 квадратных метров, однако никто не пострадал. В целях проветривания помещения сотрудники МЧС установили турбовентилятор. Все обстоятельства происшествия будут выяснены дознавателями МЧС России.

    Пожар начался вечером и быстро был ликвидирован благодаря оперативным действиям пожарных. Благодаря своевременному вмешательству, удалось избежать жертв и значительного ущерба торговому центру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидировали открытое горение на электроподстанции в Оренбурге, в подмосковном Нахабино 13-летний подросток по указанию мошенников с Украины поджег торговый центр «Элизиум», но благодаря автоматическим системам оповещения жертв удалось избежать, также вспыхнул пожар на кровле здания с чайханой и супермаркетом на востоке Москвы, откуда эвакуировали около 50 человек, площадь возгорания достигла 100 кв. метров.

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    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

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    14 апреля 2025, 01:50 • Новости дня
    Газманова и движение «Родники» эвакуировали из фотостудии из-за пожара

    Tекст: Денис Тельманов

    Олег Газманов и его команда были эвакуированы с фотосессии проекта «Песни Победы» из-за возгорания в лофте московской студии, а сам фотопроект завершили в другой студии.

    Как пишет ТАСС, народный артист России Олег Газманов и его команда движения «Родники» были эвакуированы во время фотосессии в рамках проекта «Песни Победы. Голоса поколений» из-за произошедшего пожара. Руководитель пресс-службы артиста Анастасия Настасьина сообщила, что никто не пострадал.

    «Ни артист, ни команда фотографов, а также финалисты проекта не пострадали, все успешно эвакуированы. Пожарные сработали отлично», – отметила Настасьина. Она также добавила, что после паузы фотопроект был завершен в другой студии.

    Возгорание произошло в одном из лофтов фотостудии в Лефортовском районе Москвы. Несмотря на инцидент, команда оперативно нашла другую студию для завершения фотосессии. Настасьина подчеркнула, что переносить съемки было невозможно, поэтому все удалось завершить в резервной студии рядом с офисом движения «Родники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве появилось видео эвакуации людей из здания бывшего Электрозавода, охваченного пожаром. Сообщалось, что перед началом пожара в здании внезапно погас свет.

    Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум могут лишиться квартиры в Лос-Анджелесе стоимостью 200 млн рублей из-за масштабных пожаров, которые разрушают город и уже нанесли ущерб на 60 млрд долларов, вынуждая местных жителей эвакуироваться.

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    14 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Зеленский обвинил США в отсутствии обещанных поставок Patriot Киеву

    Зеленский выразил недовольство отсутствием обещанных поставок ЗРК Patriot от США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, считая причиной этого отсутствие политической воли у западных партнеров.

    Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News обвинил США в недопоставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на обещания, данные на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

    Зеленский недоумевал от того, что даже готовность Киева купить Patriot сталкивается с отсутствием «политической воли у партнеров».

    «Не понимаю, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности. При этом передают эти системы, например, Израилю», – указал Зеленский на несправедливое распределение американских систем ПВО между странами-партнерами.

    Он указал на то, что раз уж Украина и США партнеры, почему нельзя найти возможность защитить Украину, которая нуждается в 10 системах ПВО и готова найти и потратить на закупку 15 млрд долларов. Если это не вариант, Киев согласен на лицензию на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов.

    Пока на предложения Зеленского в интервью президент США Дональд Трамп потребовал только отозвать у телеканала CBS лицензию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot. Об этом заявила на  брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

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    14 апреля 2025, 09:24 • Новости дня
    Песков прокомментировал вопрос об амнистии ко Дню Победы

    Песков: Амнистия к 80-летию Победы в Кремле не обсуждается

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив отсутствие дискуссий на эту тему в Кремле.

    Проведение амнистии к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    «Нет», – ответил Песков на вопрос о возможности проведения амнистии.

    Он уточнил, что в Кремле данный вопрос не значится в повестке.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, депутаты от ЛДПР собирались внести в Госдуму проект амнистии, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который предусматривает освобождение осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.




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    14 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану

    Трамп заявил о скором принятии решения по отношениям с Ираном на борту самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение по Ирану, обсуждая это с журналистами на борту президентского самолета.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение по Ирану, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. «Мы примем решение по Ирану очень скоро», – отметил Трамп.

    Двенадцатого апреля в Омане прошли первые консультации между представителями Тегерана и Вашингтона по поводу иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а делегацию США – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД Ирана, встреча была конструктивной и стороны договорились продолжить консультации.

    В воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти не в Омане, хотя эта страна продолжит выступать посредником. Портал Axios сообщил, что возможное место проведения второго раунда – Рим, и запланировано это на 19 апреля. Смена места переговоров, по данным источников портала, была инициирована администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника. Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам. Переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане стали значительным шагом к разрешению разногласий между странами.

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    14 апреля 2025, 07:03 • Новости дня
    Стало известно о резком потеплении на юге России

    Синоптики спрогнозировали резкое потепление на юге России

    Tекст: Денис Тельманов

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на юге России ожидается потепление до 20 градусов, но также возможны ночные заморозки в ряде регионов.

    Как сообщает ТАСС, температура воздуха на юге европейской части России ко вторнику достигнет 20 градусов тепла. Однако ожидаются и ночные заморозки. В Краснодарском крае и Ставрополье днем будет около 20 градусов, но в ночь с 14 на 15 апреля в северной половине Краснодарского края температура может опуститься до минус 3 градусов.

    В Кабардино-Балкарии заморозки могут достигать минус 5 градусов, в Адыгее – до минус 3, а в Ростовской и Волгоградской областях – до минус 4.

    Роман Вильфанд отметил, что потепление затронет и Северо-Западный федеральный округ. В Калининградской области к концу недели температура повысится до 22 градусов, а в Петербурге ночные температуры в понедельник составят от 2 до 5 градусов выше нуля, дневные – от 13 до 16 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пасху в Москве ожидалась теплая погода с дневной температурой от 14 до 18 градусов и отсутствием осадков, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    В пятницу в Москве прогнозировалась облачная погода с температурой до четырех градусов тепла и небольшими осадками, а ночью температура должна была опуститься до минус трех градусов.

    В воскресенье в Москве ожидалась солнечная погода без осадков с температурой воздуха до девяти градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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