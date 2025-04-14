Умерла народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Николаева, народная артистка РСФСР Нина Григорьева скончалась в возрасте 86 лет. Глава региона выразил соболезнования родным и близким актрисы, отметив ее вклад в чувашское искусство.

По словам Николаева, актриса Чувашского государственного академического драматического театра Григорьева служила в театре 62 года и сыграла более ста ролей, в том числе в спектаклях «Нарспи», «Бесприданница», «Айдар», «Варвары», «Власть тьмы» и «Прощание с Матерой». Он подчеркнул, что актриса была символом преданности своему делу и примером высокого профессионализма.

Отпевание Нины Григорьевой состоится 15 апреля в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах. На сайте театра уточняется, что актриса родилась 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы, окончила ГИТИС и возглавляла Союз театральных деятелей Чувашской Республики с 1986 по 1996 год.

Григорьева была лауреатом Государственной премии республики имени К.В. Иванова, премии комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля, а также награждена орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой».