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    США и Китай начали обсуждение торговых отношений
    Турецкие СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины
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    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    28 комментариев
    14 апреля 2025, 05:58 • Новости дня

    Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану

    Трамп заявил о скором принятии решения по отношениям с Ираном на борту самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение по Ирану, обсуждая это с журналистами на борту президентского самолета.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение по Ирану, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. «Мы примем решение по Ирану очень скоро», – отметил Трамп.

    Двенадцатого апреля в Омане прошли первые консультации между представителями Тегерана и Вашингтона по поводу иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а делегацию США – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД Ирана, встреча была конструктивной и стороны договорились продолжить консультации.

    В воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти не в Омане, хотя эта страна продолжит выступать посредником. Портал Axios сообщил, что возможное место проведения второго раунда – Рим, и запланировано это на 19 апреля. Смена места переговоров, по данным источников портала, была инициирована администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника. Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам. Переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане стали значительным шагом к разрешению разногласий между странами.

    12 апреля 2025, 19:13 • Новости дня
    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста

    Глава РФПИ призвал обвинившего его в обмане британского журналиста «заняться делом»

    Глава РФПИ резко осадил британского журналиста
    @ Александр Вильф/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на обвинения британского журналиста Дэвида Блэра в обмане Белого дома, призвав его «заняться делом».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев осадил журналиста британской газеты Telegraph Дэвида Блэра, который обвинил его в попытках обмана властей США, передает РИА «Новости».

    Блэр ранее назвал Дмитриева «зловещим кремлевским инсайдером» и прикрепил к посту в соцсети ссылку на статью из Telegraph с биографией Дмитриева.

    В ответ на это Кирилл Дмитриев обратился к Блэру в своих социальных сетях, посоветовав ему «заняться делом» и «позволить хорошим, честным британским журналистам делать тяжелую работу по спасению репутации британской журналистики». Дмитриев подчеркнул, что истинно зловещими могут быть те, кто пытается «навешивать ярлыки» и подрывать диалог между Россией и США.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Дмитриев, которого он назвал «сепаром», родился на Украине и занимается действиями, направленными на улучшение позиций России на международной арене, что вызывает у него недовольство.

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава РФПИ Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине.

    В Петербурге состоялась встреча главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в «Гранд отеле Европа».

    Коментарии (17)
    12 апреля 2025, 12:08 • Новости дня
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    @ Kira Hofmann/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал специального посланника Стивена Уиткоффа, отметив его вклад в переговоры и освобождение заложников после встречи с Владимиром Путиным.

    Рубио в соцсети X (ранее Twitter, запрещен в России) выразил поддержку специальному посланнику президента США.

    Госсекретарь США отметил публикацию американской политической активистки Лоры Лумер, в которой та высоко оценила вклад Уиткоффа в переговоры и освобождение заложников. Она подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, чем кто-либо из его критиков.

    Рубио отметил публикацию Лумер в своем профиле фразой «100%», выражая полную поддержку усилиям Уиткоффа.

    Напомним, Путин обсудил с специальным посланником президента США различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате.

    Коментарии (12)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    Коментарии (0)
    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    13 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма

    NYT: Трамп в первый президентский срок спрашивал Порошенко, чей Крым

    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вопрос о принадлежности Крыма, сообщили СМИ.

    В интервью газете The New York Times Порошенко рассказал, что в ходе одной из встреч Трамп обратился к нему с просьбой дать честный ответ на вопрос, на что украинский лидер согласился. После этого Трамп спросил его: «Скажите, Крым российский?». Порошенко отметил, что ответил Трампу, что Крым является украинским.

    После этого Порошенко поинтересовался у Трампа, что вызвало у него такой интерес. В ответ, по словам Порошенко, Трамп заявил, что его российский друг сказал ему, что полуостров должен принадлежать России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    В марте сообщалось, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент США заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности.

    Коментарии (8)
    12 апреля 2025, 19:39 • Новости дня
    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

    Президент США подписал указ о продлении санкций Байдена против России на год

    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, следует из уведомления в Федеральном реестре США.

    Согласно уведомлению в Федеральном реестре США, санкции касаются российских частных лиц и компаний, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с киберпреступлениями и другими действиями, угрожающими национальной безопасности США, передает

    ТАСС.

    Эти санкции были впервые введены его предшественником Джо Байденом в апреле 2021 года в ответ на предполагаемые кибератаки и вмешательства в выборы. Указ 14024, на основе которого были введены санкции, неоднократно расширялся администрацией Байдена.

    Помимо продления санкций, Трамп также продлил на год режим чрезвычайного положения в стране, введенный Байденом для противодействия «вредоносным» действиям России, передает РИА «Новости».

    Чрезвычайное положение было объявлено Байденом для защиты США от предполагаемых угроз со стороны России, включая подрыв демократических процессов и кибердеятельность. Трамп отметил, что эти действия России представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для США, и поэтому чрезвычайное положение останется в силе до апреля следующего года.

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял об успешных переговорах между Россией и США, которые могут привести к отмене американских санкций.

    Госсекретарь Марко Рубио намеревался усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа для введения жестких санкций против России.

    Президент США ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидал быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине.

    Коментарии (48)
    11 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Трамп подчеркнул, что Маск не является необходимым членом его команды, однако остается в администрации из-за симпатии, передает РИА «Новости».

    «Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно», – сказал Трамп.

    Президент также упомянул о машине Tesla, подаренной Илоном Маском. Он пояснил, что приобрел ее не ради скидки или особого отношения, а намеренно по максимальной цене.

    Ранее демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

    Коментарии (6)
    12 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере, что значительно снизило шансы на достижение прорыва, пишет Reuters.

    По данным издания, переговоры между делегациями Украины и США по минеральным ресурсам состоялись в атмосфере антагонизма, что существенно уменьшило перспективы прорыва, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указал, что основное напряжение возникало из-за нового варианта сделки, предложенного США, который был «шире, чем оригинальная версия».

    Этот документ предполагал, что международная финансовая корпорация развития правительства США возьмет под свой контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, в настоящее время контролируемый «Газпромом».

    В переговорах приняли участие украинские премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, которые планируют посетить Вашингтон через две недели для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в посвященной Украине встрече министров, запланированной на 25 апреля.

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах прошли 11 апреля в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 22:31 • Новости дня
    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США Уиткоффом

    Кремль: Путин обсудил украинское урегулирование с посланником США
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом различные аспекты урегулирования конфликта на Украине, сообщил Кремль.

    Основная тема переговоров касалась аспектов урегулирования ситуации на Украине, сообщает сайт Кремля. «Тема встречи – аспекты украинского урегулирования», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге завершилась встреча между президентом Путиным и Уиткоффом, проходившая 4,5 часа в здании Президентской библиотеки.

    Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    Коментарии (5)
    11 апреля 2025, 17:21 • Новости дня
    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге

    Уиткофф посетил хоральную синагогу в Петербурге

    Уиткоффу вручили мацу и кошерное вино в Петербурге
    @ t.me/sinagogaSPb

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, прибывший в Россию в пятницу, посетил Петербургскую синагогу.

    Визит состоялся в преддверии праздника Песах, отмечаемого как праздник свободы, передает «Фонтанка». Уиткофф прибыл в сопровождении своей супруги и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

    Во время визита Уиткофф беседовал с главным раввином Петербурга Менахемом Певзнером и председателем еврейской общины Марком Грубаргом. Как отметили в синагоге, «встреча прошла в теплой доброжелательной обстановке». Гостю были вручены маца и кошерное вино, символы Песаха, так как в дни праздника запрещено употребление хамеца (мучного), иудеи едят только мацу (пресный пасхальный хлеб).

    Кроме того, стороны обсудили недельную главу Торы «Цав». Уиткоффу предложили остаться на день, чтобы отпраздновать пасхальный седер вместе с еврейской общиной Петербурга.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приезд американского спецпредставителя Стива Уиткоффа в Россию, его самолет приземлился в Петербурге. Представитель Кремля анонсировал встречу президента Владимира Путина с Уиткоффом.

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    11 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Le Figaro: Французские военные составили карты для операций против России

    Le Figaro: Военные Франции обновили карты местности для борьбы с Россией

    Le Figaro: Французские военные составили карты для операций против России
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Французские военные обновили карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией для возможных операций НАТО против России, уделив особое внимание стратегически важным Фокшанским воротам.

    Французские военные картографы развернуты на восточном фланге НАТО и составляют обновленные карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на фоне напряженности в отношениях с Россией, пишет Le Figaro.

    «Приданная инженерной бригаде 28-я географическая группа отправилась в Румынию для проведения точных и современных топографических съемок. Они привезли с собой вводную часть к будущей карте в качестве сувенира и повесили в коридоре штаба 28-й географической группы (ГГ)», – сказано в материале.

    Географическая группа – самый маленький полк Франции, дислоцируется в городе Агно, рядом с другими подразделениями, занимающимися разведкой. Однако с осени 2024 года он вернулся в ряды инженерной бригады. В операциях и планировании принимают участие 350 солдат 28-й ГГ.

    Военнослужащие 28-й ГГ прибыли в Румынию для обновления карт в 2024 году. На карте Румынии рельеф представлен в трех измерениях. Там изображен Карпатский горный хребет, образующий дугу в центре территории, город Чинку, где французская армия разместила тысячу солдат после 2022 года. С другой стороны равнина спускается к холмам Молдавии, руслу Дуная чуть южнее, а там открывается путь на Украину, пишет издание.

    «Румыны называют этот регион «Ворота Фокшан», – объяснил полковник Жером.

    Фокшанские ворота считаются дверью в Европу для гипотетического российского наступления, поэтому французы загодя приступили к изучению местности, где могут разворачиваться боевые действия.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Швеция усилила подготовку элитных войск на севере страны для возможной конфронтации с Россией в Арктике, на что посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия не угрожает Швеции и Финляндии, но готова к ответным мерам, если угрозы будут исходить из этих стран.

    В марте политолог Вадим Трухачёв пояснил газете ВЗГЛЯД, как Европа пытается склонить Америку к общей борьбе с Россией.

    Коментарии (14)
    11 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Скачко объяснил отставку посла США на Украине

    Политолог Скачко: Смена посла США может внести коррективы в будущие выборы на Украине

    Скачко объяснил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Возвращение в Белый дом Дональда Трампа рано или поздно должно было привести к смене американского посла на Украине. Новым американским представителем в Киеве станет человек, лояльный администрации республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк была отправлена в отставку.

    «Ситуация вокруг отставки Бриджит Бринк показательна: дела у офиса Зеленского плохи», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, возвращение дипломата в Америку связано как с планами Дональда Трампа, так и непростыми отношениями посла с Киевом.

    «Приход республиканцев к власти рано или поздно должен был привести к смене главы американского представительства на Украине. Сейчас, по всей видимости, настал удобный момент, чтобы назначить на эту должность опытного и грамотного дипломата, но самое главное – лояльного Трампу», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – это непростые рабочие контакты Бринк с офисом Владимира Зеленского. «Дипломат была свидетелем коррупции и воровства украинских властей, а также неправомерного ведения боевых действий со стороны ВСУ. С приходом Трампа ее риторика несколько изменилась. Вероятно, она задумалась о своей репутации», – добавил политолог.

    По словам Скачко, посол в стране пребывания «следит за политической ситуацией и за ее главными деятелями». На этом фоне он напомнил об активизации на Украине обсуждений темы выборов. «Смена главы диппредставительства может внести коррективы в гонку кандидатов на пост президента республики», – допускает он.

    «Дело в том, что дипломат докладывает в Вашингтон о преимуществах и недостатках возможных претендентов и передает выводы о «фаворитах», – уточнил эксперт. Собеседник привел пример: «если Бринк склонялась в сторону, например, Юлии Тимошенко, то новый посол может сделать выбор в пользу, скажем, Виталия Кличко».

    Аналитик полагает, что Штаты определятся с кандидатурой нового посла после переговоров по редкоземельной сделке. «Если после них в Вашингтоне решат «прижать» офис Зеленского, то речь пойдет о темпераментной фигуре. Повторюсь, главное требование к послу – лояльность Трампу», – рассуждает политолог.

    Однако до тех пор, пока в стране нет американского посла, команда Зеленского станет действовать по принципу «кот из дома, мыши в пляс». «Эти люди начнут активно заметать следы, например, нецелевого использования финансовой помощи, коррупционных скандалов», – заключил Скачко.

    Ранее в Госдепе сообщили, что посол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку и возвращается в Америку. По информации Financial Times, причиной такого решения дипломата стали политические разногласия с Дональдом Трампом и ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским.

    По данным собеседников газеты, на посла оказали давление высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов. Они поставили под сомнение готовность Бринк поддерживать стратегию Трампа в отношении Украины, которая значительно отличается от позиции бывшего президента Джо Байдена.

    Кроме того, у дипломата сложились непростые отношения с офисом Зеленского. FT напомнила о недавнем критическом замечании последнего в адрес посольства США из-за заявления об атаке по Кривому Рогу. Отставка Бринк произошла также на фоне попыток США договориться с Украиной по вопросу добычи редкоземельных металлов в стране.

    Агентство Reuters отмечает, что пока не известно, кто может занять должность посла. Не исключено, что на этот пост может быть выдвинута кандидатура заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, который уже работал в Киеве в качестве замглавы дипмиссии с 2022 по 2023 год.

    Напомним, Бриджит Бринк была назначена послом еще прежним президентом США Джо Байденом и занимала данный пост с мая 2022 года. До этого должность главы американского диппредставительства в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

    Коментарии (5)
    13 апреля 2025, 05:00 • Новости дня
    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта

    Трамп: Процесс урегулирования конфликта на Украине идет хорошо

    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.

    «Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо», – сказал он в интервью журналистам пресс-пула Белого дома, передает РИА «Новости».

    Американский лидер добавил, что «довольно скоро» ожидаются новости по этому вопросу, подчеркнув, что существуют моменты, когда необходимо «либо доказать делом, либо заткнуться».

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

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    11 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%

    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США с 84% до 125%

    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Комитет по тарифам Госсовета КНР объявил о повышении пошлин на американские товары с 12 апреля, увеличив их с 84% до 125%, в ответ на протекционистские меры США.

    Китай увеличивает пошлины на ряд товаров из США с 12 апреля, передает ТАСС.

    Комитет по тарифам Госсовета КНР заявил, что новые тарифы составят 125% по сравнению с предыдущими 84%.

    В заявлении комитета отмечается, что пошлины США на китайские товары крайне высокие и представляют собой «серьезное нарушение международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла».

    Комитет охарактеризовал меры Вашингтона как односторонние действия по запугиванию и принуждению.

    В пятницу глава КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии победителей в тарифных войнах. Между тем министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран, кроме Китая.

    Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 145%. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем

    Политолог Рар: Ряд стран ЕС не пойдет на сближение с Китаем из-за страха перед США

    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС хотят надавить на Россию через активизацию связей с КНР. Кроме того, Брюссель хочет показать Дональду Трампу, что у Евросоюза есть альтернативные партнеры на глобальном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что руководители ЕС планируют посетить Китай в июле. Сообщение появилось на фоне тарифной войны, объявленной США.

    «Ожидать улучшения отношений между Пекином и Брюсселем не стоит», – считает германский политолог Александр Рар. Он объясняет: «в политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу «агрессии» Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

    Вместе с тем Европа хочет несколько улучшить отношения с Пекином. «Во-первых, страны континента не оставляют попыток надавить на Россию, а сделать это они хотят с помощью КНР. Во-вторых, ЕС планирует показать Дональду Трампу, что у блока есть альтернативные партнеры на глобальном уровне», – уточнил собеседник.

    Тем не менее не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, добавил политолог. «Многие опасаются гнева Америки», – пояснил он. «Впрочем, и власти КНР скоро покажут Брюсселю, что они не намерены быть «младшими» союзниками ЕС, на что рассчитывают некоторые политики, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – акцентировал он.

    Собеседник отмечает и общие закономерности в контактах ЕС и стран Азии. «Цель Брюсселя: изолировать Москву от стран Глобального Юга, а также заполучить доступ к полезным ископаемым. Восточные политики это хорошо понимают. Поэтому они будут приветствовать европейские инвестиции в местный бизнес, но не дадут Брюсселю влиять на собственную политическую систему», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что европейские лидеры планируют визит в Китай в конце июля. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

    По данным издания, китайский лидер отказался ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином.

    Отмечается, что дата визита пока не согласована, «но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули».

    Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Мадрид выступает за более сбалансированные контакты между ЕС и Китаем, заявил политик. «Есть возможности для углубления двусторонних отношений», – считает он. Политик также призвал не позволить «торговой напряженности» помешать потенциальному улучшению контактов между Пекином и Брюсселем, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. «Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости», – заявил он.

    На этом фоне американский министр финансов Скотт Бессент предостерег ЕС от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», – подчеркнул он. Между тем торговый оборот Пекина с Брюсселем в 2024 году составил 785,82 млрд долларов. Этот показатель превышает товарооборот КНР с США, который в прошлом году вырос на 3,7%, до 688,28 млрд долларов, отмечает «Коммерсант».

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