Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 в Йемене

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», также известное как хуситы, заявило о сбитии американского разведывательного беспилотника MQ-9 на северо-западе Йемена. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, беспилотник был сбит враждебной миссией над провинцией Хадджа.

В сообщении для телеканала Al Masirah хуситы подчеркнули, что беспилотник был уничтожен ракетой класса «земля-воздух» местного производства. Это уже четвертый случай сбития американского беспилотника в регионе за последние две недели.

Тем временем, в воскресенье американские истребители нанесли удары по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане. В результате авиаударов погибли шесть человек, двадцать получили ранения, подчеркивая продолжающееся напряжение в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США нанесли авиаудары по позициям хуситов в международном аэропорту Саны, не сообщается о жертвах. Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.