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    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по объектам энергетики России
    США и Китай начали обсуждение торговых отношений
    Турецкие СМИ сообщили о предстоящих переговорах России и Украины
    Озвучены результаты медосмотра Трампа
    Newsweek опубликовал карту раздела мира Россией, Китаем и США
    Мнения
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    28 комментариев
    14 апреля 2025, 00:38 • Новости дня

    Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о сбитии разведывательного беспилотника MQ-9, отметив, что это уже четвертая подобная операция за последние две недели.

    Как сообщает РИА «Новости», шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», также известное как хуситы, заявило о сбитии американского разведывательного беспилотника MQ-9 на северо-западе Йемена. Согласно заявлению вооруженных сил хуситов, беспилотник был сбит враждебной миссией над провинцией Хадджа.

    В сообщении для телеканала Al Masirah хуситы подчеркнули, что беспилотник был уничтожен ракетой класса «земля-воздух» местного производства. Это уже четвертый случай сбития американского беспилотника в регионе за последние две недели.

    Тем временем, в воскресенье американские истребители нанесли удары по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане. В результате авиаударов погибли шесть человек, двадцать получили ранения, подчеркивая продолжающееся напряжение в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС США нанесли авиаудары по позициям хуситов в международном аэропорту Саны, не сообщается о жертвах. Вооруженные силы хуситов использовали крылатые ракеты и беспилотники для атаки на американский авианосец Harry Truman и его сопровождающие корабли в Красном море.

    11 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями

    «Техкрим» запустил серийное производство патронов «Тандем» с двумя пулями

    В Ижевске начато серийное производство патронов с двумя пулями
    @ techcrim.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство патронов «Тандем», которые повышают плотность огня за счет двух пуль в одном патроне.

    Ижевское предприятие «Техкрим» запустило серийное производство новых патронов калибра 7,62х54R, которые получили название «Тандем». Они оснащены двумя пулями, что позволяет увеличить плотность огня.

    «Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62х54R с целью увеличения плотности огня за счет большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», – сказано в описании патрона.

    Кроме того, при средней массе в 26-28 г пули имеют биметаллическую оболочку и стальной, неупрочненный сердечник. Стальная гильза плакирована медью (биметалл), что повышает эффективность изделия при работе в различных условиях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пенсионер из Татарстана Евгений Севен разработал видеоприцел «Чернобог», позволяющий вести прицельный огонь из-за укрытия благодаря передаче изображения на нашлемный монитор.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему беспилотники сильнее боевых лазеров.

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    11 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Le Figaro: Французские военные составили карты для операций против России

    Le Figaro: Военные Франции обновили карты местности для борьбы с Россией

    Le Figaro: Французские военные составили карты для операций против России
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Французские военные обновили карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией для возможных операций НАТО против России, уделив особое внимание стратегически важным Фокшанским воротам.

    Французские военные картографы развернуты на восточном фланге НАТО и составляют обновленные карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на фоне напряженности в отношениях с Россией, пишет Le Figaro.

    «Приданная инженерной бригаде 28-я географическая группа отправилась в Румынию для проведения точных и современных топографических съемок. Они привезли с собой вводную часть к будущей карте в качестве сувенира и повесили в коридоре штаба 28-й географической группы (ГГ)», – сказано в материале.

    Географическая группа – самый маленький полк Франции, дислоцируется в городе Агно, рядом с другими подразделениями, занимающимися разведкой. Однако с осени 2024 года он вернулся в ряды инженерной бригады. В операциях и планировании принимают участие 350 солдат 28-й ГГ.

    Военнослужащие 28-й ГГ прибыли в Румынию для обновления карт в 2024 году. На карте Румынии рельеф представлен в трех измерениях. Там изображен Карпатский горный хребет, образующий дугу в центре территории, город Чинку, где французская армия разместила тысячу солдат после 2022 года. С другой стороны равнина спускается к холмам Молдавии, руслу Дуная чуть южнее, а там открывается путь на Украину, пишет издание.

    «Румыны называют этот регион «Ворота Фокшан», – объяснил полковник Жером.

    Фокшанские ворота считаются дверью в Европу для гипотетического российского наступления, поэтому французы загодя приступили к изучению местности, где могут разворачиваться боевые действия.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Швеция усилила подготовку элитных войск на севере страны для возможной конфронтации с Россией в Арктике, на что посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия не угрожает Швеции и Финляндии, но готова к ответным мерам, если угрозы будут исходить из этих стран.

    В марте политолог Вадим Трухачёв пояснил газете ВЗГЛЯД, как Европа пытается склонить Америку к общей борьбе с Россией.

    Коментарии (14)
    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    11 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия

    Командующая военной базой США в Гренландии Мейерс уволена за критику Вэнса

    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия
    @ U.S. Space Force/Staff Sgt. Jaime Sanchez

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник Сюзанна Мейерс была уволена с должности командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Командир американской космической базы Питуффик на севере Гренландии полковник Сюзанна Мейерс была освобождена от обязанностей 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия, ее место занял полковник Шон Ли, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

    «Полковник Мейерс пыталась политизировать Военно-космические силы и была привлечен к ответственности. Ллойд Остин больше не министр обороны», – написал Парнелл.

    В опубликованном им пресс-релизе указана ссылка на статью портала Military.com, в которой говорилось, что полковник Мейерс отправила электронное письмо сотрудникам базы после визита вице-президента Джей Ди Вэнса 28 марта.

    В письме она осудила критику Дании в исполнении Вэнса и отстранилась от его высказываний. По ее словам, она не понимает текущей политики, но опасения администрации США далеки от реального положения дел на базе Питуффик и не отражают точку зрения ее руководства, уточнила The New York Times.

    «Парнелл сказал, что «действия, направленные на подрыв системы подчинения или подрыв повестки дня президента Трампа, недопустимы», – процитировала газета помощника главы Пентагона.

    Во время визита на Питуффик Вэнс заявил, что Дания недостаточно обеспечивает безопасность Гренландии. На это ответил премьер-министр Метте Фредериксен, назвав критику несправедливой, а министр иностранных дел Ларс Лекк Расмуссен указал на то, что «со своими близкими союзниками» так не разговаривают.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация  рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.

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    11 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    ЕС отрабатывает в Венгрии военную поддержку страны после переворота в соседнем государстве
    ЕС отрабатывает в Венгрии военную поддержку страны после переворота в соседнем государстве
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе учений MILEX25 в Венгрии Евросоюз отрабатывает переброску 5 тыс. военных в страну для кризисного реагирования. Сейчас это занимает 40 дней, цель учений – сократить это время.

    Как сообщает Euractiv, силы кризисного реагирования ЕС были сформированы в марте 2022 года, и нынешние учения – уже третьи по счету, после Испании и Германии, передает РБК. Европейские военные чиновники подчеркивают, что нынешние маневры стали «наиболее конкретными».

    Сценарий учений предполагает, что лидер вымышленной страны Сеглии, расположенной «на континенте, напоминающем Африку», обратился к ЕС за военной поддержкой из-за угрозы нестабильности после переворота в соседнем государстве. От запроса на вмешательство до готовности к развертыванию сил по сценарию проходит 40 дней. Генерал-лейтенант Мишель ван дер Лаан отметил, что такой срок является «просто смешным», и подчеркнул необходимость подобных учений для сокращения этого времени.

    Ван дер Лаан добавил, что необходимо улучшать военную мобильность и сокращать бюрократию, чтобы ускорить переброску войск. Также он предложил рассмотреть возможность увеличения численности сил ЕС свыше 5 тыс. человек. По его словам, хотя внимание сосредоточено на Востоке и России, число угроз растет, и силы могут быть развернуты для обеспечения безопасности в Красном море или для реагирования на перевороты в Африке.

    Европейские чиновники сомневаются, смогут ли эти силы кардинально изменить ситуацию на местах, пишет Euractiv. Однако Ван дер Лаан отметил, что они могут участвовать в наращивании потенциала Украины, включая создание учебных площадок, направление военных советников и образование в военных академиях.

    Ван дер Лаан также подчеркнул, что силы кризисного реагирования ЕС вряд ли сыграют ключевую роль в случае прекращения огня на Украине, так как уже существует «коалиция желающих». Однако ЕС может принять участие в наращивании военного потенциала Украины через различную поддержку и обучение.

    Ранее Финляндия запланировала проведение ночных летных учений вертолетного батальона в регионе Кюменлааксо у границы с Россией.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    11 апреля 2025, 04:18 • Новости дня
    Защита генерала Кузнецова заявила об отсутствии события преступления

    Адвокат генерала Кузнецова заявил об отсутствии события преступления по делу о взятке

    Tекст: Денис Тельманов

    Защита генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки земельным участком с домом, утверждает, что в его деле отсутствует событие преступления, поскольку участок был приобретен официально и имеет все необходимые документы.

    Как пишет ТАСС, адвокат Алексей Паршин заявил, что в деле бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова отсутствует событие преступления. По его словам, сделка с земельным участком, которую следствие считает взяткой, была совершена легально.

    Кузнецов обвиняется в получении взятки в обмен на организацию государственных контрактов и договоров между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем Левой Мартиросяном. Следствие утверждает, что Мартиросян приобрел земельный участок и дом в Краснодаре на имя жены Кузнецова.

    Несмотря на утверждения адвоката, суд продлил срок содержания Кузнецова под стражей до 11 мая. Прокуроры считают, что Кузнецов использовал свое служебное положение для заключения контрактов в пользу Мартиросяна на сумму свыше 372 млн рублей.

    Юрий Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ с 2010 по 2023 год, а затем стал начальником главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. В рамках дела также арестованы активы всех фигурантов, включая Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Суд также арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна, включая недвижимость и транспорт, в рамках дела о взятке для генерала Кузнецова.

    На имущество дочери генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова также наложен обеспечительный арест, так как в отношении генерала ведется расследование дела о взятке.

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    11 апреля 2025, 04:25 • Новости дня
    Фигурант дела «Калашникова» дал показания на соучастников

    Третий обвиняемый в деле о хищениях у «Калашникова» дал показания против других

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Иваново отправил под домашний арест Юрия Чернышева, который дал показания на других фигурантов дела о хищении более 32 млн рублей у концерна «Калашников».

    Суд в Иваново принял решение о домашнем аресте третьего фигуранта дела о хищении у концерна «Калашников» – Юрия Чернышева, сообщает ТАСС.

    Чернышев, бывший гендиректор компании «Интертехника», дал показания, изобличающие других участников преступления, хотя свою вину он отрицает. Он также выразил готовность сотрудничать со следствием и заключить досудебное соглашение.

    В материалах дела указано, что Чернышев отказывается признать причастность к хищению, однако предоставленные им показания стали важным элементом следствия. Ограничения, наложенные на него, включают запрет на использование мобильной связи и интернета, а также на общение с другими обвиняемыми и свидетелями.

    Ранее начало расследования по делу о хищении у концерна «Калашников» привело к аресту технического директора «Интертехники» Алексея Морохова и Алексея Леденева. Оба подозреваемых признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Им вменяется хищение на сумму более 32 млн рублей.

    Следствие установило, что закупка некачественных деталей в Китае осуществлялась с явным нарушением условий контрактов с «Калашниковым». Подозреваемые, воспользовавшись бюджетными средствами, нанесли ущерб обороноспособности страны. Продолжается расследование установленных фактов и поиск возможных соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Иваново отправил под домашний арест Алексея Леденева, обвиняемого в мошенничестве на поставках деталей для концерна «Калашников».

    Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал вину в хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников», заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Морохов ранее был арестован по обвинению в мошенничестве при поставках бракованных деталей для концерна «Калашников» с ущербом в 32 млн рублей.

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    11 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    The Times назвала решающей роль британских военачальников на Украине

    The Times раскрыла уровень вовлеченности ВС Британии в украинский конфликт

    Tекст: Ирма Каплан

    Британские военные участвуют в обучении украинских военных и активно поставляют Украине вооружения, что усилило участие страны в конфликте, подчеркивает The Times.

    Участие Великобритании в украинском конфликте и провальном весеннем контрнаступлении ВСУ 2023 года по большей части оставались в тайне, однако масштабы вовлеченности британских военных несоизмеримо велики, пишет The Times.

    По данным газеты, британские специалисты отправились на Украину обучать ВСУ управлению поставляемыми Лондоном противотанковыми комплексами еще в феврале 2022 года. В мае 2023 года военных специалистов королевства тайно переправили на Украину для оснащения самолетов ВСУ ракетами Storm Shadow и обучения ими управлять.

    Кроме того, никто не сравнится с британцами по частоте поездок в Киев, в том числе неофициальных, объему помощи в разработке планов боевых действий и сборе важной развединформации, считает газета.

    «В начале лета 2023 года, когда украинская армия начала свое «весеннее наступление», кодовое название для одного решающего броска было не в честь украинского деятеля или места, а в честь британского политического деятеля», – указывает издание.

    Им стал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам одного из украинских военных источников, за поддержку Украины Уоллеса прозвали «человеком, который спас Киев», а военную операцию назвали в его честь «Ось Уоллеса».

    «Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – отмечал в беседе с ТАСС посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    Он отмечал, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow требуют участия специалистов, которыми могут быть только британцы. Техника сложная, поэтому невозможно себе представить, что ею могут оперировать украинские военные, подчеркивал российский посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения Украине, чтобы усилить ее позиции в условиях затянувшихся переговоров о прекращении огня с Россией.

    При этом шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    11 апреля 2025, 01:37 • Новости дня
    Глава штаба обороны Британии посетил Китай впервые за 10 лет

    Адмирал Тони Радакин провел переговоры по безопасности с китайскими коллегами

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин впервые за десять лет посетил Китай для переговоров по безопасности.

    Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай, где провел переговоры по безопасности сообщает Times. Издание подчеркивает, что это первая поездка начальника штаба британских вооруженных сил в Китай за последние десять лет.

    В ходе визита адмирал Радакин встретился с китайскими коллегами и обсудил с ними вопросы укрепления военного сотрудничества в сфере коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайский МИД считает шпионский скандал с принцем Эндрю необоснованной спекуляцией, не заслуживающей опровержения, так как Китай всегда действовал честно и прозрачно заявил официальный представитель Линь Цзянь.

    Китай потребовал от ЕС прекратить санкции, которые, по мнению Министерства коммерции Китая, наносят вред стратегическому партнерству. Страны НАТО решили расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе по инициативе США, как заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

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    11 апреля 2025, 04:23 • Новости дня
    В Госдуме предложили обучать участников СВО строительным профессиям

    Депутаты предложили создать программу для обучения участников СВО в строительной сфере

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госдумы обратились к министру строительства и ЖКХ с предложением разработать федеральную программу обучения участников СВО в строительной сфере, чтобы решить проблему дефицита кадров.

    Как сообщает ТАСС, депутаты-единороссы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину создать федеральную программу для обучения участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) в строительстве.

    Данное предложение связано с значительной потребностью в переобучении участников СВО, получении ими дополнительного образования и дальнейшем трудоустройстве.

    В письме, направленном министру, авторы указывают на дефицит кадров в отрасли, который составляет около 200 тыс. человек и может увеличиться до 400 тыс. к 2030 году. «Считаем, что наше предложение поможет не только решить проблему с кадрами, но и поддержать участников СВО в их интеграции в общественную и политическую жизнь страны», – говорится в документе.

    По мнению депутатов, данная инициатива также будет способствовать выполнению поручений президента РФ и развитию экономического потенциала России. Программа, считают они, поможет участникам СВО стать частью экономической жизни и получить необходимые навыки для карьеры в одной из ключевых отраслей экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» и Корпорация МСП заключили соглашение о совместной работе над развитием малого и среднего бизнеса, включая проект «СВОй бизнес» для обучения ветеранов СВО в Рязанской области.

    Герой России и участник программы «Время героев» Антон Старостин назначен заместителем председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

    Кавалер орденов Мужества и участник программы «Время героев» Артем Николаев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области и будет заниматься вопросами молодежной политики и поддержки участников СВО.


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    11 апреля 2025, 03:40 • Новости дня
    ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье

    В Курской области от атак ВСУ пострадали свыше 80 объектов культурного наследия

    Tекст: Денис Тельманов

    Более восьмидесяти учреждений культуры в приграничных районах Курской области были уничтожены в результате недавних атак со стороны Вооруженных сил Украины, хотя точное количество разрушенных объектов пока не установлено.

    Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области были разрушены более 80 учреждений культуры. Всего в приграничье находится 340 таких объектов, и точное количество повреждений станет известно после окончания освобождения региона.

    Часть работников культуры в пострадавших районах продолжает работать удаленно. Сотрудники Домов культуры и культурно-досуговых центров организуют различные мероприятия в социальных сетях, включая литературные конкурсы, фотоконкурсы и патриотические акции. Некоторые работники, которые были вынуждены покинуть свои дома, продолжают свою деятельность в областных учреждениях в Курске, таких как областной Дом народного творчества, краеведческий музей и библиотеки.

    Детские школы искусств в регионе перешли на смешанный формат работы. Индивидуальные занятия с преподавателями проходят в очном формате, тогда как групповые занятия проводятся дистанционно. Все школы искусств теперь связаны с городскими учреждениями, обеспечивая доступ к музыкальным инструментам и оборудованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в эфире Первого канала, что зверства Вооруженных сил Украины в Курской области схожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Военнослужащие ВСУ в первые дни оккупации села Гуева предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но никто из жителей не согласился, как рассказала жительница села Валентина Лозовская. Российские войска провели ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

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    12 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    Израильские войска завершили захват оси «Мораг» и окружили Рафах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские войска захватили ось «Мораг» и окружили город Рафах, уничтожив десятки террористов.

    Израильские военные успешно завершили захват стратегически важной оси «Мораг» и окружение города Рафах, пишет ТАСС. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что операция была направлена на контроль над южной частью сектора Газа, где ось «Мораг» проходит между городами Рафах и Хан-Юнис.

    По данным пресс-службы, в течение последних полутора недель войска 36-й дивизии уничтожили десятки террористов, а также подземные тоннели и объекты ХАМАС. В результате этих действий удалось завершить окружение Рафаха. В заявлении ЦАХАЛ сообщается, что армия продолжит укреплять свой контроль над центральной осью сектора Газа и будет проводить контртеррористические операции в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по Газе, в результате чего погибли 65 палестинцев, ООН решила сократить число сотрудников, работающих в этом регионе, а Израиль убил второго члена политбюро ХАМАС за два дня.

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    13 апреля 2025, 02:15 • Новости дня
    США нанесли авиаудары по училищу в Эль-Бейда в Йемене

    Al Masirah: США нанесли авиаудары по училищу в Эль-Бейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные нанесли серию воздушных ударов по техническому училищу в провинции Эль-Бейда в Йемене, сообщил телеканал Al Masirah.

    По информации Al Masirah, вооруженные силы США нанесли по меньшей мере пять воздушных ударов по училищу, передает ТАСС. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

    На прошлой неделе Соединенные Штаты совершили более 36 авиаударов по территории Йемена, контролируемой хуситами.

    Газета The New York Times со ссылкой на чиновников Конгресса США писала, что стоимость военной операции Соединенных Штатов в Йемене скоро может превысить 1 млрд долларов, а ее продолжительность – составить шесть месяцев.

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    11 апреля 2025, 06:42 • Новости дня
    Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакова до 25 июня

    Басманный суд продлил арест Булгакову и другим обвиняемым по делу о мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы продлил до 25 июня арест экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве на 50 млн рублей при установке освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.

    Басманный суд Москвы, как сообщает ТАСС, удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей генералу армии Дмитрию Булгакову, а также Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу до 25 июня. Также на тот же срок продлено следствие по делу. Об этом заявил адвокат Булгакова Сергей Севрук.

    По делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Булгакова и других обвиняемых, к которым относятся его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев, выдвинуто обвинение по статье 159 УК РФ. Уголовное дело связано с контрактами на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.

    Следствие утверждает, что Булгаков использовал подконтрольное ему предприятие для выполнения контракта, завысив стоимость работ на 50 млн рублей. Булгаков отрицает свою вину, заявляя, что контракт был заключен после его ухода с военной службы. Потерпевшей стороной признана «Петербургская сбытовая компания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-замминистра обороны Булгакова обвиняют в создании организованной преступной группы для хищения имущества и мошенничества в особо крупном размере.

    Совладелец Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич отказался признать свою вину в суде, несмотря на наличие показаний свидетелей и экспертиз, подтверждающих его причастность.

    Пребывание замминистра обороны Дмитрия Булгакова в СИЗО создает угрозу для его жизни, заявили в зале суда представители его защиты.

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    11 апреля 2025, 11:35 • Новости дня
    Подлодка «Новороссийск» прошла плановый ремонт на северо-западе России

    Подлодка «Новороссийск» ЧФ прошла плановый ремонт после службы в Средиземном море

    Tекст: Мария Иванова

    Подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота после службы в Средиземном море завершила плановый ремонт на одном из заводов в северо-западной части России.

    Подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота успешно завершила плановый ремонт после выполнения боевых задач в Средиземном море, сообщает ТАСС.

    По данным источника в кораблестроительной отрасли, ремонтные работы были проведены на одном из заводов в северо-западной части России. Официального подтверждения этой информации агентство пока не получило.

    В сентябре 2024 года подлодка «Новороссийск» вошла в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Эта субмарина является первой в серии из шести подлодок проекта 636.3, которые были построены на «Адмиралтейских верфях» Объединенной судостроительной корпорации специально для Черноморского флота.

    Подводные лодки проекта 636.3 известны своей оснащенностью крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», что делает их значимым элементом российского военно-морского потенциала. Плановый ремонт позволяет поддерживать высокую боеготовность и техническую надежность этих стратегически важных кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году экипажи дизель-электрических подводных лодок «Новороссийск» и «Дмитров» провели учебную дуэль в морских полигонах Балтийского моря, выполняя торпедные стрельбы из подводного положения.

    Позднее испанские фрегаты Blas de Lezo и Canarias наблюдали за российской подлодкой «Новороссийск» и двумя вспомогательными судами в водах, значимых для Испании, с 4 по 11 сентября.

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