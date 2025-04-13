ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области

Украинский беспилотник повредил трансформаторную подстанцию в Брянской области

Tекст: Дарья Григоренко

Богомаз в своем Telegram-канале заявил, что атака привела к частичному отключению электроснабжения бытовых потребителей в поселке. По его словам, несмотря на инцидент, энергоснабжение в регионе удалось восстановить в короткие сроки, оно снова осуществляется в штатном режиме.

Губернатор также отметил, что такие атаки продолжаются в рамках постоянных действий украинского режима, направленных против энергетической инфраструктуры в Брянской области.

В пятницу в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики. Так, в Брянской области утром 11 апреля в результате обстрела ВСУ энергообъекта «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии. Без электричества оставались бытовые потребители в Севском районе.

Ранее Богомаз сообщил, что беспилотник украинских боевиков атаковал гражданское авто в Брянской области, ранены четыре человека, включая полуторагодовалого младенца.