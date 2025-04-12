Депутат Госдумы Журова назвала Гашека русофобом из-за слов о корнях Гретцки

Tекст: Вера Басилая

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова знаменитого хоккеиста Доминика Гашека о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, передает «Лента.ру».

Она отметила, что Гашек продолжает сохранять русофобское настроение. Депутат подчеркнула, что Гашек своими высказываниями демонстрирует неприязнь ко всему русскому. «Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. Но это будет как ножом по сердцу ему», – отметила Журова.

По ее словам, Уэйн Гретцки сам должен решить, кем он себя считает.

Доминик Гашек заявил, что дед Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем. Он добавил, что, учитывая историю семьи, Гретцки скорее не имеет отношения к России.

Гретцки, родившийся 26 января 1961 года в Брантфорде, провинция Онтарио, имеет белорусские корни. Его дед Терентий Лаврентьевич Грецкий был уроженцем деревни Огдемер, ныне находящейся в Дрогичинском районе Брестской области, и эмигрировал в Канаду в начале XX века.

Журова заявила, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине как о великом спортсмене стали признанием силы российского спорта и ударом по тем, кто пытается отстранить Россию.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на шоу «Доброе утро, Америка» заявил, что установление рекорда по количеству голов в НХЛ стало для него самым значимым моментом в жизни.

Уэйн Гретцки пообещал подарить Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ, после того как Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив новый рекорд.