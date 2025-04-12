Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.13 комментариев
Журова раскритиковала Гашека за русофобские слова о корнях Гретцки
Депутат Госдумы Журова назвала Гашека русофобом из-за слов о корнях Гретцки
Депутат Госдумы Светлана Журова осудила олимпийского чемпиона Доминика Гашека за его слова о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, отметив, что чешский хоккеист поддерживает русофобские настроения.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова знаменитого хоккеиста Доминика Гашека о русских корнях канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, передает «Лента.ру».
Она отметила, что Гашек продолжает сохранять русофобское настроение. Депутат подчеркнула, что Гашек своими высказываниями демонстрирует неприязнь ко всему русскому. «Можно сказать, у нас вообще славянские корни тогда у всех. Но это будет как ножом по сердцу ему», – отметила Журова.
По ее словам, Уэйн Гретцки сам должен решить, кем он себя считает.
Доминик Гашек заявил, что дед Гретцки был наполовину белорусом и наполовину украинцем. Он добавил, что, учитывая историю семьи, Гретцки скорее не имеет отношения к России.
Гретцки, родившийся 26 января 1961 года в Брантфорде, провинция Онтарио, имеет белорусские корни. Его дед Терентий Лаврентьевич Грецкий был уроженцем деревни Огдемер, ныне находящейся в Дрогичинском районе Брестской области, и эмигрировал в Канаду в начале XX века.
Журова заявила, что слова Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине как о великом спортсмене стали признанием силы российского спорта и ударом по тем, кто пытается отстранить Россию.
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на шоу «Доброе утро, Америка» заявил, что установление рекорда по количеству голов в НХЛ стало для него самым значимым моментом в жизни.
Уэйн Гретцки пообещал подарить Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ, после того как Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив новый рекорд.