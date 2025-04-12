В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.2 комментария
ВСУ продали награбленные иконы из курского монастыря
Солдаты ВСУ, похитившие иконы из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе, выставляют их на продажу, как сообщил насельник монастыря, военный священник иеромонах Мелетий.
По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выставляют на продажу иконы, похищенные из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области, сообщает ТАСС. Мелетий отметил, что украденные иконы, отличающиеся крупными размерами и твердым материалом, стали первыми товарами, которые были предложены для продажи.
По словам иеромонаха Мелетия, иконы вытаскивались из монастыря с помощью веревок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы России начали штурм монастыря в Курской области, где укрылись солдаты вооруженных сил Украины. Дипломат сравнил действия украинских военных в Курской области с террористами ИГ. В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, были разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.