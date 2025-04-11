  • Новость часаРоссийские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    11 апреля 2025, 13:08 • Новости дня

    Солдат ВСУ осужден за препятствование эвакуации людей из Суджи

    Солдат ВСУ осужден на 15 лет за минирование дорог и запугивание людей в Судже

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского солдата Петра Еремею суд приговорил к 15 годам лишения свободы за террористический акт в Судже Курской области, где он минировал дороги и препятствовал эвакуации, сообщили в военных следственных органах СК.

    Согласно информации из официального Telegram-канал военных следственных органов СК, суд вынес приговор украинскому солдату Петру Еремее, обвиняемому в препятствовании эвакуации мирных граждан из города Суджи Курской области. Еремея, служившего в 252-м батальоне территориальной обороны вооруженных формирований Украины, приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.

    Еремее было предъявлено обвинение в совершении террористического акта на территории Курской области. Следствие установило, что в августе прошлого года он, вместе с другими подразделениями вооруженных формирований Украины, вторгся на территорию России. Находясь в Судже, он «с целью дестабилизации деятельности органов власти минировал дороги и препятствовал эвакуации гражданского населения». Также сообщается, что Еремея занимал частные домовладения и запугивал мирных жителей, используя при этом оружие.

    В ходе боевых действий Еремея был задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ.

    В Следственном комитете России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим за совершение террористических актов в Курской области.

    Ранее осудили трех украинских военнослужащих за захват курских сел Погребки и Малая Локня.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сравнил зверства ВСУ с действиями фашистов во время Великой Отечественной войны.

    8 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, как боевики ВСУ привозили жен в Курскую область

    Жительница Гуево рассказала, зачем боевики ВСУ привозили жен в Курскую область
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные привозили в поселок Гуево в Курской области своих жен, чтобы те помогали им выбирать, какие вещи лучше всего украсть, заявила жительница населенного пункта Елена Брахнова.

    «Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. «КамАЗы», «МАЗы», тракторы с ковшами груженые шли», – сказала Брахнова, передает ТАСС.

    Боевики вывезли автомобили сельчан, привезли жен и девушек, и сказали им выбирать, какого цвета автомобили те хотят, добавила она.

    Напомним, Гуево освободили 8 апреля подразделения группировки «Север».

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    10 апреля 2025, 07:16 • Новости дня
    Из Курской области эвакуировали более 10 тыс. тел военных ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие начали эвакуацию тел украинских солдат из приграничных районов Курской области, о чем сообщили в силовых структурах. Счет погибших идет на десятки тысяч.

    Российские военные начали эвакуацию тел солдат Вооруженных сил Украины из приграничных районов Курской области, передает ТАСС.

     По данным источника в российских силовых структурах, количество эвакуированных тел исчисляется десятками тысяч.

    Представитель силовых структур отметил, что Киевский режим не предпринимал попыток эвакуировать погибших украинских военнослужащих, многие из которых скончались от ранений, оставленные своими товарищами. Российские бойцы проводят операции по эвакуации тел в рамках стабилизации обстановки в приграничных районах.

    Накануне ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов. Ранее российские войска освободили Гуево в Курской области. До этого стало стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в результатн наступления освободили Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Варачино, Водолаг, Локни, Журавки, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, четыре арторудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 бронемашины, 2664 автомобиля, 601 арторудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

    До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР. На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    10 апреля 2025, 14:55 • Новости дня
    Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов

    Врио губернатора Курской области Хинштейн сравнил зверства ВСУ с фашистами

    Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Зверства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области похожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире Первого канала.

    По словам Хинштейна, нацисты из ВСУ в Горнале в Суджанском районе Курской области расстреляли из танка прямой наводкой старинный Свято-Николаевский монастырь XVII века, передает ТАСС.

    Врио губернатора считает, что описания преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны, схожи с тем, что творят ВСУ. Причем, по мнению Хинштейна, подобные преступления, которые не имеют срока давности, совершаются сознательно.

    Он уверен, что каждый, кто убивал, грабил, обязательно за это ответит.

    Ранее в селе Махновка Курской области следователями были обнаружены тела девяти погибших мирных жителей.

    В СК России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим, совершавшим террористические акты в Курской области, суд признал их виновными.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не удастся скрыть преступления ВСУ в Курской области.

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    10 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Украина потратила более половины помощи Запада в 2024 году на «Курскую операцию»
    Украина потратила более половины помощи Запада в 2024 году на «Курскую операцию»
    @ Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За время «Курской операции» украинская армия израсходовала более половины западной помощи 2024 года, потратив свыше 27 млрд долларов на территории протяженностью всего 90 километров.

    Киев в ходе «Курской операции», проходившей с августа 2024 года, потратил более половины западной помощи, предназначенной на весь 2024 год. Как передает РИА «Новости», сумма затрат составила более 27 млрд долларов, что превышает половину от общих 48 млрд долларов, полученных Украиной из западных стран в этом году.

    По информации группировки «Север», украинская армия не только понесла значительные людские потери, потеряв десятки тысяч солдат, но и потратила значительные ресурсы на участок фронта протяженностью всего 90 км. При этом общая длина фронта составляет около 2 тыс. км. Особенно выделяются потери техники и вооружений, поставленных странами НАТО.

    Эксперты обеспокоены столь высокими потерями, которые ставят под сомнение целесообразность дальнейшего ведения операций такого масштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки ликвидировали более 230 украинских военнослужащих в Курской области. Сообщалось, что ранее российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области. ВСУ обстреляли эвакуировавшуюся из него семью с ребенком.

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    10 апреля 2025, 07:45 • Новости дня
    ВСУ в оккупированном Гуеве предлагали местным украинские паспорта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ в первые дни оккупации села Гуева предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но ни один из жителей не согласился, рассказала жительница села Валентина Лозовская.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины в первые дни оккупации села Гуева в Суджанском районе Курской области предлагали местным жителям получить украинские паспорта, сообщает ТАСС. Однако, как рассказала жительница села Валентина Лозовская, никто из жителей не согласился принять это предложение.

    Лозовская вспоминает, как увидела пять пикапов и солдаты ВСУ светили фонариками в дом напротив. Один из солдат предложил ей тушенку и заявил, что может выписать ей украинский паспорт прямо на месте. Однако женщина отказалась от предложенной помощи и документов.

    Также Лозовская добавила, что во время оккупации солдаты не раз предлагали жителям Гуева выехать на Украину. Несмотря на это, местные жители предпочли остаться в своем селе и не принимали предложения об эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гуево рассказали следователям об убийстве боевиками ВСУ мирных жителей, сообщив об обнаружении тел в братской могиле. Бойцы «Севера» встретили в Гуево иеромонаха Симеона, который считался пропавшим без вести. В Гуево среди боевиков ВСУ обнаружены польские и англоязычные наемники, что подчеркивает международный характер конфликта.

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    11 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области
    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области, который противник использует как укрепленный район, сообщают российские силовые структуры.

    Бойцы Северной группировки ВС России успешно продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который противник использовал в качестве укрепленного района, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил, что это продвижение стало важным тактическим достижением.

    Одновременно с этим российские силы нанесли удар по группе украинских десантников в районе хутора Олешня.

    Уточняется, что украинские войска пытались укрепить позиции в Олешне, отправив подкрепление из Юнаковки. Однако российские подразделения нанесли огневое поражение, уничтожив живую силу противника, что привело к значительным потерям у ВСУ.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    9 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Захарова пообещала возмездие за преступления ВСУ в Курской области

    Захарова заявила о неизбежном наказании за преступления ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не сможет скрыть преступления ВСУ в Курской области и все виновные понесут заслуженное наказание.

    По словам дипломата, Запад, закрывая глаза на зверства ВСУ, тем самым «покрывает и прикрывает» преступления киевского режима. Захарова подчеркнула важность системной работы, чтобы ничего не было упущено, несмотря на все попытки Запада «замотать, замолчать эту тему», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что все виновные в преступлениях на территории Курской области должны быть установлены и понесут наказание. Эти заявления были сделаны во время видеоконференции, посвященной выходу доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области».

    В докладе указывается, что ВСУ системно убивали мирных жителей в Курской области. По словам председателя трибунала, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, опрошенные жители региона указали на множество случаев грабежа и убийств мирных граждан украинскими военными.

    «Полученные нами данные в полной мере изобличают киевский режим в системных целенаправленных убийствах жителей Курской области, включая женщин и стариков... а также в намеренном уничтожении храмов, больниц, домов мирных граждан, другой гражданской инфраструктуры», - рассказал Григорьев.

    Ранее в СК России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим, совершавшим террористические акты в Курской области, суд признал их виновными. До этого осудили трех украинских военнослужащих за захват курских сел Погребки и Малая Локня.

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    9 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Бойцы «Севера» встретили в Гуево считавшегося пропавшим иеромонаха Симеона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили в Гуево иеромонаха Симеона, ранее считавшегося пропавшим после нападения ВСУ, который отказался от эвакуации и остался поддерживать жителей и помогать в экстремальных условиях.

    Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки «Север» обнаружили в населенном пункте Гуево в Курской области иеромонаха Симеона, который, несмотря на захват территории ВСУ, остался с местными жителями, передает РИА «Новости». Судьба иеромонаха долгое время оставалась неизвестной, но сейчас он нашелся и отказался покинуть село вместе с освободившими его бойцами.

    Военнослужащий группировки «Север» рассказал, что Симеон отказался от эвакуации, предпочтя остаться с паствой до вывода последнего человека или до установления безопасности. Иеромонах активно помогает оставшимся людям, поддерживая их дух и обеспечивая продовольствием. Он также занимается эвакуацией и захоронением погибших, включая тела противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России продолжили выбивать Вооруженные силы Украины из Гуева и Олешни в Курской области. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли эвакуировавшуюся семью с ребенком в Гуево. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, установленных для защиты позиций от российских сил.

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    11 апреля 2025, 00:32 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о преступлениях в Треблинке

    ФСБ раскрыла архивы о лагере Треблинка, где нацисты уничтожили до 7 млн человек

    Tекст: Денис Тельманов

    ФСБ обнародовала документы о концлагере Треблинка, где нацисты уничтожили миллионы людей различными способами, включая газовые камеры и расстрелы.

    ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы «Смерш» о преступлениях в концлагере Треблинка, сообщает ТАСС. Этот лагерь, расположенный в 80 км к северо-востоку от Варшавы, функционировал с конца 1941 по июль 1944 года и состоял из двух частей: «рабочего лагеря» и «лагеря смерти».

    Согласно документам, ежедневно в лагерь прибывали до четырех эшелонов с людьми из различных стран Европы, включая Германию, Польшу и Чехословакию. Все прибывшие, включая стариков и детей, уничтожались нацистами в «душегубках» либо расстреливались.

    Свидетели из числа бывших узников и местных жителей подтвердили, что для обмана жертв в лагере были вывешены объявления о якобы предстоящей отправке в Палестину. Следователи «Смерш» собрали показания шести арестованных вахманов СС, которые подробно рассказали о методах уничтожения в Треблинке.

    В документах отмечается, что в «рабочем лагере» заключенных подвергали жестокому обращению, изнуряли голодом и систематически расстреливали. В обоих филиалах лагеря по различным оценкам было уничтожено до 7 млн евреев, поляков и цыган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ранее рассекреченных ФСБ документах излагаются подробности о зверствах нацистов в Крыму, включая свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, который был внедрен в немецкую полицию в 1943 году.

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    8 апреля 2025, 14:40 • Новости дня
    Украинских боевиков осудили за теракты в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор украинским военнослужащим, совершавшим террористические акты в Курской области, суд признал их виновными, сообщили в Следственном комитете России.

    На скамье подсудимых оказались военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Евгений Бутельский, Дмитрий Струтинский, Алексей Поленов и Сергей Ещенко, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Суд признал их виновными в совершении террористических актов на территории Курской области.

    Следствием установлено, что в сентябре 2024 года эти военнослужащие незаконно вторглись на территорию России. В составе подразделений ВСУ они препятствовали эвакуации мирных граждан и открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям в Кореневском районе.

    Бутельский и Ещенко получили 16 лет лишения свободы, Струтинский и Поленов – 15 лет. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима.

    До этого осудили трех украинских военнослужащих за захват курских сел Погребки и Малая Локня.

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    9 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два артиллерийских орудия, два миномета, четыре пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 бронемашин, 2652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Гуево в Курской области.

    Утром в среду стало стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне.

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    9 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Жители Гуево рассказали следователям об убийстве боевиками ВСУ мирных жителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военные следователи начали работу с жителями села Гуево Курской области, освобожденного от украинских военных, один из них рассказал, что боевики ВСУ убили его отца и дядю, сообщил Следственный комитет России.

    Инцидент произошел в марте 2025 года, отец и дядя мужчины погибли, подорвавшись на взрывном устройстве, установленном ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, украинские военные сбрасывали с дронов взрывные устройства на жилые дома, а также занимались там мародерством, добавил собеседник.

    Также установлен факт целенаправленного обстрела ВСУ мирных жителей в момент их эвакуации в апреле 2025 года, тогда погибло шесть человек.

    Возбуждено уголовное дело по фактам мародерства и теракта против мирного населения Курской области.

    Ранее бойцы группировки «Север» нашли в Гуево иеромонаха Симеона, ранее считавшегося пропавшим после нападения ВСУ. Священнослужитель отказался от эвакуации и остался помогать жителям.

    До этого сообщалось, что украинские боевики обстреляли эвакуировавшуюся из Гуево семью с ребенком.

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    9 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Дело о теракте возбудили после ударов дронов ВСУ по линиям «Курскэнерго»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено после атаки беспилотников украинской армии на высоковольтные линии в Курской области, сообщили в Следственном комитете России.

    Дело завели по статье УК «Террористический акт», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что ВСУ 8 апреля с помощью дронов целенаправленно атаковали высоковольтные линии «Курскэнерго».

    Минобороны сообщало, что украинские боевики за прошедшие сутки четырежды атаковали объекты российской энергетики, одна из атак совершалась на «Курскэнерго».

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    Кто помог Китаю стать великой промышленной державой

    Американские корпорации еще полвека назад стали перетаскивать в КНР свои мощности и активы. Тогда сложно было представить, что эта развивающаяся бедная страна через полвека превратится не в «придаток» США, а в главную опасность для мирового гегемона. Однако без Китая и у американцев не было бы их знаменитых брендов, в том числе продукции Apple. Производить ее в Штатах вдвое дороже, чем в Китае. Подробности

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    Обмен в Абу-Даби показал настрой России

    Москва и Вашингтон провели обмен заключенными. В Россию вернулся бизнесмен Артур Петров, а в США – балерина Ксения Карелина. Эксперты назвали произошедшее важным маркером восстановления диалога Кремля и Белого дома, при этом сам обмен имеет свою специфику и значение. Как произошедшее скажется на дальнейших контактах двух ведущих мировых держав? Подробности

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    Ту-154 Качиньского был заранее обречен

    Ровно 15 лет назад произошло событие, которое до сих пор служит сильнейшим раздражителем в отношениях между Москвой и Варшавой – катастрофа Ту-154М, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский и еще десятки представителей польского руководства. Все эти годы в Польше выдвигались все более и более абсурдные версии этой трагедии. Между тем, картина катастрофы предельно ясна – и предпосылки ее были созданы задолго заранее. Подробности

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    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА

    Страны Прибалтики получили болезненный щелчок по носу от Евросоюза: Брюссель отказался финансировать задуманный ими проект «антидронной стены» ради защиты от «агрессивной России». И это при том, что милитаристскую риторику прибалтийских стран в руководстве ЕС активно поддерживают. Почему же они не хотят в данном случае подкреплять ее живыми деньгами? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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