В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Солдат ВСУ осужден за препятствование эвакуации людей из Суджи
Солдат ВСУ осужден на 15 лет за минирование дорог и запугивание людей в Судже
Украинского солдата Петра Еремею суд приговорил к 15 годам лишения свободы за террористический акт в Судже Курской области, где он минировал дороги и препятствовал эвакуации, сообщили в военных следственных органах СК.
Согласно информации из официального Telegram-канал военных следственных органов СК, суд вынес приговор украинскому солдату Петру Еремее, обвиняемому в препятствовании эвакуации мирных граждан из города Суджи Курской области. Еремея, служившего в 252-м батальоне территориальной обороны вооруженных формирований Украины, приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.
Еремее было предъявлено обвинение в совершении террористического акта на территории Курской области. Следствие установило, что в августе прошлого года он, вместе с другими подразделениями вооруженных формирований Украины, вторгся на территорию России. Находясь в Судже, он «с целью дестабилизации деятельности органов власти минировал дороги и препятствовал эвакуации гражданского населения». Также сообщается, что Еремея занимал частные домовладения и запугивал мирных жителей, используя при этом оружие.
В ходе боевых действий Еремея был задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ.
В Следственном комитете России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим за совершение террористических актов в Курской области.
Ранее осудили трех украинских военнослужащих за захват курских сел Погребки и Малая Локня.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сравнил зверства ВСУ с действиями фашистов во время Великой Отечественной войны.