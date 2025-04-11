Солдат ВСУ осужден за препятствование эвакуации людей из Суджи

Солдат ВСУ осужден на 15 лет за минирование дорог и запугивание людей в Судже

Tекст: Вера Басилая

Согласно информации из официального Telegram-канал военных следственных органов СК, суд вынес приговор украинскому солдату Петру Еремее, обвиняемому в препятствовании эвакуации мирных граждан из города Суджи Курской области. Еремея, служившего в 252-м батальоне территориальной обороны вооруженных формирований Украины, приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.

Еремее было предъявлено обвинение в совершении террористического акта на территории Курской области. Следствие установило, что в августе прошлого года он, вместе с другими подразделениями вооруженных формирований Украины, вторгся на территорию России. Находясь в Судже, он «с целью дестабилизации деятельности органов власти минировал дороги и препятствовал эвакуации гражданского населения». Также сообщается, что Еремея занимал частные домовладения и запугивал мирных жителей, используя при этом оружие.

В ходе боевых действий Еремея был задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ.

В Следственном комитете России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим за совершение террористических актов в Курской области.

Ранее осудили трех украинских военнослужащих за захват курских сел Погребки и Малая Локня.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сравнил зверства ВСУ с действиями фашистов во время Великой Отечественной войны.