Кембридж решил не уведомлять учеников о рейтингах во избежание стресса

Tекст: Ирма Каплан

Кембриджский университет изменит многовековую традицию и перестанет сообщать студентам их рейтинги по результатам экзаменов. Нововведение направлено на снижение уровня стресса и улучшение психического здоровья учащихся, пишет The Times.

«Высшие должностные лица университета проголосовали за пересмотр использования tripos rankings, который показывает студентам, какое место они занимают в своей группе на основе результатов экзаменов», – сказано в материале.

Изменения, которые вступят в силу в следующем учебном году, решили внести после того, как стало известно о существовании в Кембридже так называемой культура перегрузок, которая негативно влияет на благополучие студентов.

Публичное обнародование успеваемости студентов-математикам состоялось в 1748 году, после чего практика распространилась на другие факультеты. Прекратилось это в 2021 году, но студенты автоматически получали информацию о своих результатах до сих пор. Теперь они смогут их получить только при личном обращении.

Это нововведение станет одним из шагов по пересмотру системы преподавания в Кембридже, цель которого – создание «здорового баланса между работой и личной жизнью» в кампусе. Другие меры по снижению стресса у студентов включают отмену лекций по выходным и запрет на занятие сверх периода с 8 утра до 8 вечера.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Уральском федеральном университете (УрФУ) ввели обязательную регистрацию для иностранных студентов – раз в 72 часа они должны отметиться в специальном терминале, отсканировав там свой студенческий билет.

Кроме того, к проекту «Центры компетенций» президентской платформы «Россия – страна возможностей» присоединились 48 медицинских и фармацевтических вузов. Эта инициатива создает площадки для развития у будущих врачей и фармацевтов «гибких навыков», таких как стрессоустойчивость, планирование и лидерство.