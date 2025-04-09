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Медвузы присоединили к формирующему «гибкие навыки» у врачей и фармацевтов проекту
Медицинские вузы присоединились к проекту «Центры компетенций»
К проекту «Центры компетенций» президентской платформы «Россия – страна возможностей» присоединились 48 медицинских и фармацевтических вузов.
Все университеты, подведомственные Министерству здравоохранения РФ, присоединились к проекту «Центры компетенций» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Эта инициатива создает площадки для развития у будущих врачей и фармацевтов «гибких навыков», таких как стрессоустойчивость, планирование и лидерство, которые становятся все более актуальными в медицинской сфере, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По данным проекта, уже 48 вузов подключились к этой инициативе. Эксперты «России – страны возможностей» проводят обучение сотрудников университетов и оказывают поддержку Центрам компетенций. Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова отметила важность развития личностных компетенций как для молодых специалистов, так и для опытных врачей.
Анализ результатов оценки «гибких навыков» студентов, которые прошли диагностику в Центрах, показал, что обучающиеся по специальности «Здравоохранение и медицинские науки» лидируют по уровню развития всех компетенций. Эксперт проекта Александра Ваза подчеркнула, что развитие надпрофессиональных компетенций критически важно для качественного взаимодействия между медработниками и пациентами.
Пироговский университет стал одним из первых, где открылся Центр развития компетенций. Здесь ежегодно более 2200 первокурсников проходят диагностику «гибких навыков». Ректор Сергей Лукьянов отметил, что университет создает программы дополнительного образования, помогающие студентам адаптироваться к изменениям в медицинской практике и современным требованиям здравоохранения.