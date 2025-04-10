Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что 10 апреля с 18:30 до 19:40 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области.

В четверг в Минобороны сообщили, что ночью силы ПВО России уничтожили 42 украинских беспилотника в семи различных регионах, включая Брянскую и Калужскую области, а также Крым.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к мирному урегулированию конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО России за ночь уничтожила более 100 украинских беспилотников в различных областях, включая Курскую и Орловскую.