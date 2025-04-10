В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Комика Чужого оштрафовали за деятельность иноагента
Юморист Денис Алясин (известен как Денис Чужой) оштрафован за деятельность в качестве иноагента, которую он вел еще до включения в реестр иностранных агентов, такое решение принял суд в Курской области.
Алесин с февраля 2023-го по ноябрь 2024 года создавал и распространял сообщения и материалы, осуществлял политическую деятельность, распространял мнения о принимаемых органами публичной власти решениях, формируя общественно-политические взгляды и убеждения, передает РИА «Новости».
Юморист имеет вид на жительство в Германии, гастролирует по США и странам Западной Европы, это говорит о том, что он получает деньги от организаторов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.
По этим данным, комик находится под влиянием иностранных источников, ему предоставляют организационно-методическую помощь. Его оштрафовали на 40 тыс. рублей.
Юмориста внесли в реестр иноагентов в ноябре 2024 года.
Ранее иноагент и комик Михаил Шац* продал квартиру в Петербурге, причем он отдал ее вместе с семейными фотографиями.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом