Комика Чужого оштрафовали за деятельность иноагента

Tекст: Алексей Дегтярев

Алесин с февраля 2023-го по ноябрь 2024 года создавал и распространял сообщения и материалы, осуществлял политическую деятельность, распространял мнения о принимаемых органами публичной власти решениях, формируя общественно-политические взгляды и убеждения, передает РИА «Новости».

Юморист имеет вид на жительство в Германии, гастролирует по США и странам Западной Европы, это говорит о том, что он получает деньги от организаторов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

По этим данным, комик находится под влиянием иностранных источников, ему предоставляют организационно-методическую помощь. Его оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Юмориста внесли в реестр иноагентов в ноябре 2024 года.

Ранее иноагент и комик Михаил Шац* продал квартиру в Петербурге, причем он отдал ее вместе с семейными фотографиями.