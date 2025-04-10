Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Россия отвергла обвинения Боснии в «атаке» на министра ФРГ
МИД России назвал обвинения Боснии в «атаке» на министра ФРГ дезинформацией
Заявление главы МИД Боснии и Герцеговины Элмедина Конаковича о якобы участии России в «атаке» на министра европейских дел Германии Анну Люрманн во время ее визита в Боснию является дезинформацией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила об отказе России принять обвинения главы МИД Боснии и Герцеговины Элмедина Конаковича. В интервью Конакович попытался приписать России участие в «атаке» на немецкого министра Анну Люрманн во время ее визита в Боснию.
Она подчеркнула, что такие инсинуации направлены на раздувание несуществующей российской угрозы, и призвала отказаться от провокаций и соотносить свои действия с чаяниями народов страны, стремящихся к дружбе с Россией, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.
Также Захарова выразила мнение, что Конакович либо пытается выслужиться перед Западом, либо демонстрирует русофобские настроения. Она отметила, что его заявления вызывают стыд даже у сотрудников его министерства.
«В любом случае получилось по меньшей мере неуклюже. Но, как говорится, слово – не воробей», – добавила официальный представитель МИД России.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отмечал, что на Западе все чаще звучат шизофренические и циничные обвинения в адрес России, которые необходимы политикам для запугивания собственного населения.